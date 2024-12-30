О нас

Ученые выяснили, сколько часов жизни отнимает пачка сигарет

Ученые выяснили, сколько часов жизни отнимает пачка сигарет Пачка из 20 сигарет может отнять почти семь часов жизни человека.
Здоровье
30 декабря 2024 г. 07:16
Ученые выяснили, сколько часов жизни отнимает пачка сигарет

Пачка из 20 сигарет может отнять почти семь часов жизни человека.

Как передает Report, об этом пишет The Guardian со ссылкой на исследование Университетского колледжа Лондона.

Согласно анализу, если курильщик, выкуривающий 10 сигарет в день, бросит курить 1 января, он может предотвратить потерю целого дня жизни к 8 января. Он может увеличить продолжительность жизни на неделю, если бросит курить до 5 февраля, и на целый месяц, если бросит до 5 августа. К концу года он может избежать потери 50 дней жизни, говорится в оценке.

Доктор Сара Джексон в беседе с изданием рассказала, что курение в первую очередь "съедает" относительно здоровые годы в середине жизни, приближая начало плохого здоровья.

"Это означает, что 60-летний курильщик, как правило, будет иметь профиль здоровья 70-летнего некурящего", — уточнила она.

Подпишитесь на наш Telegram канал

Самое важное

Установлены личности пострадавших в авиакатастрофе вблизи Актау, продолжающих лечение в Баку
Установлены личности пострадавших в авиакатастрофе вблизи Актау, продолжающих лечение в Баку
29 декабря 2024 г. 17:08
Президент подпишет сегодня распоряжение о награждении членов экипажа самолета AZAL
Президент подпишет сегодня распоряжение о награждении членов экипажа самолета AZAL
29 декабря 2024 г. 15:44
Cпикер Сената Казахстана: Делать выводы рано
Cпикер Сената Казахстана: Делать выводы рано
26 декабря 2024 г. 12:29
26 декабря в Азербайджане объявлен траур
26 декабря в Азербайджане объявлен траур
25 декабря 2024 г. 15:32
Четверо несовершеннолетних находились на борту потерпевшего крушение самолета AZAL
Четверо несовершеннолетних находились на борту потерпевшего крушение самолета AZAL
25 декабря 2024 г. 12:38

Последние новости

Вся новостная лента
Orphus sistemi