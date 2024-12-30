Ученые выяснили, сколько часов жизни отнимает пачка сигарет

Пачка из 20 сигарет может отнять почти семь часов жизни человека.
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Согласно анализу, если курильщик, выкуривающий 10 сигарет в день, бросит курить 1 января, он может предотвратить потерю целого дня жизни к 8 января. Он может увеличить продолжительность жизни на неделю, если бросит курить до 5 февраля, и на целый месяц, если бросит до 5 августа. К концу года он может избежать потери 50 дней жизни, говорится в оценке.
Доктор Сара Джексон в беседе с изданием рассказала, что курение в первую очередь "съедает" относительно здоровые годы в середине жизни, приближая начало плохого здоровья.
"Это означает, что 60-летний курильщик, как правило, будет иметь профиль здоровья 70-летнего некурящего", — уточнила она.