Ученые выяснили, сколько часов жизни отнимает пачка сигарет

Пачка из 20 сигарет может отнять почти семь часов жизни человека.

Пачка из 20 сигарет может отнять почти семь часов жизни человека.

Как передает Report , об этом пишет The Guardian со ссылкой на исследование Университетского колледжа Лондона.

Согласно анализу, если курильщик, выкуривающий 10 сигарет в день, бросит курить 1 января, он может предотвратить потерю целого дня жизни к 8 января. Он может увеличить продолжительность жизни на неделю, если бросит курить до 5 февраля, и на целый месяц, если бросит до 5 августа. К концу года он может избежать потери 50 дней жизни, говорится в оценке.

Доктор Сара Джексон в беседе с изданием рассказала, что курение в первую очередь "съедает" относительно здоровые годы в середине жизни, приближая начало плохого здоровья.

"Это означает, что 60-летний курильщик, как правило, будет иметь профиль здоровья 70-летнего некурящего", — уточнила она.