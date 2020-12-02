О нас
Report Georgia
Аудио новости

Ученые выяснили причину засыпания при укачивании

Ученые выяснили причину засыпания при укачивании Ученые экспериментально доказали, что укачивающие движения вызывают сон не только у детей, но и у плодовых мушек. Авторы считают, что в основе этой реакции лежат общие для всех животных нейронные механизмы.
Здоровье
2 декабря 2020 г. 04:58
Ученые выяснили причину засыпания при укачивании

Ученые экспериментально доказали, что укачивающие движения вызывают сон не только у детей, но и у плодовых мушек. Авторы считают, что в основе этой реакции лежат общие для всех животных нейронные механизмы.

Как передает Report со ссылкой на РИА Новости, результаты исследования опубликованы в журнале Cell Reports.

Известно, что детей качают, чтобы они быстрее заснули. Качка в транспорте вызывает сонливость и у взрослых людей.

Американские биологи под руководством адъюнкт-профессора нейробиологии доктора Кюнхи Кох из Центра синаптической биологии Университета Томаса Джефферсона в Пенсильвании решили проверить, насколько эта реакция универсальна для всех животных. В качестве модели для эксперимента они взяли плодовую мушку дрозофилу.

"Младенцам нравится, когда их качают, но нейронные механизмы, лежащие в основе этого хорошо известного явления, остаются в значительной степени загадкой, — приводятся в пресс-релизе университета слова доктора Коха. — Мы взяли плодовую мушку в качестве модельной системы для изучения механизмов индукции сна с помощью механической стимуляции".

Авторы обнаружили, что легкая вибрация вызывает у мух сонливость. При укачивании они лучше спят и меньше реагируют на световые импульсы, которые в противном случае разбудили бы насекомых.

Кроме того, после такого сна мухи дольше бодрствуют, что, по мнению ученых, свидетельствует о накоплении сна "впрок". Другими словами, после укачивания мухи чувствовали себя лучше и вели себя так, как будто спали больше обычного.

Ученые идентифицировали конкретные нейроны в мозге мух, участвующие в этом процессе, и определили, что вызванный вибрацией сон с точки зрения нейрофизиологии ничем не отличается от обычного сна и, очевидно, выполняет те же самые жизненно важные функции.

Отсюда исследователи делают вывод о том, что сон с укачиванием можно использовать в лечебных целях, для улучшения памяти и долголетия.

Интересно то, что изначально колебательные движения пугали мух, но они быстро привыкали, и когда вибрации в дальнейшем повторялись, засыпали почти сразу.

"Мухи со временем узнают, что вибрация не представляет угрозы, и это снижает их реакцию на стимуляцию, которая в противном случае заставила бы их насторожиться", — говорит доктор Кох.

Авторы считают, что подавление беспокойства — необходимый фактор спокойного сна, вызванного вибрацией. Мух с высоким уровнем дофамина — нейромедиатора, повышающего бдительность, ученым укачать не удалось.

Пока неясно, работают ли аналогичные механизмы у людей.

Доктор Кох говорит: "Дальнейшие исследования помогут разработать сенсорную стимуляцию как средство, помогающее человеку уснуть. Наши результаты показывают, что было бы целесообразно персонализировать параметры стимула для каждого человека в течение нескольких сеансов".

Исследователи обнаружили, что количество "накопленного" сна, получаемого мухами во время вибрации, в каждом конкретном случае зависит от генетического фона особи, а также от частоты и амплитуды вибрации.

Также ученые выяснили, что в процессе укачивания задействованы несколько органов чувств. Поэтому на следующем этапе они планируют проверить, вызовет ли сонливость стимуляция зрения или обоняния.

Подпишитесь на наш Telegram канал

Новости партнеров

Самое важное

Азербайджанские военнослужащие украсили город Лачин флагами
ФотоАзербайджанские военнослужащие украсили город Лачин флагами
1 декабря 2020 г. 17:01
Президент: Азербайджан соединяется со своей неотъемлемой частью - Нахчываном
Президент: Азербайджан соединяется со своей неотъемлемой частью - Нахчываном
1 декабря 2020 г. 13:12
Президент: Живущие сегодня в Нагорном Карабахе - граждане Азербайджана
Президент: Живущие сегодня в Нагорном Карабахе - граждане Азербайджана
1 декабря 2020 г. 12:40
Текст выступления президента Ильхама Алиева к азербайджанскому народу
Текст выступления президента Ильхама Алиева к азербайджанскому народу
1 декабря 2020 г. 12:10
Азербайджанские военнослужащие исполнили Государственный гимн в Лачине
Азербайджанские военнослужащие исполнили Государственный гимн в Лачине
1 декабря 2020 г. 11:15
В освобожденном от оккупации Лачине поднят Азербайджанский флаг
В освобожденном от оккупации Лачине поднят Азербайджанский флаг
1 декабря 2020 г. 10:17
Всемирно известный фотограф показал вандализм армян в Агдаме
ФотоВсемирно известный фотограф показал вандализм армян в Агдаме
30 ноября 2020 г. 15:01
В Кельбаджаре поднят Азербайджанский флаг
ВидеоВ Кельбаджаре поднят Азербайджанский флаг
28 ноября 2020 г. 09:23
Восемь сенаторов Франции отозвали свои голоса в связи с резолюцией по Карабаху
Восемь сенаторов Франции отозвали свои голоса в связи с резолюцией по Карабаху
26 ноября 2020 г. 17:38
Ильхам Алиев: Я сказал, что выбрасываю в мусорное ведро все семь условий Пашиняна
Ильхам Алиев: Я сказал, что выбрасываю в мусорное ведро все семь условий Пашиняна
25 ноября 2020 г. 12:52

Последние новости

Вся новостная лента
Orphus sistemi