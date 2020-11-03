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Ученые выяснили причину тромбоза при COVID-19

Ученые выяснили причину тромбоза при COVID-19 Тромбы при COVID-19 образуются из-за появления в крови аутоиммунных антител, выяснили специалисты Мичиганского университета
Здоровье
3 ноября 2020 г. 17:56
Ученые выяснили причину тромбоза при COVID-19

Тромбы при COVID-19 образуются из-за появления в крови аутоиммунных антител, выяснили специалисты Мичиганского университета.

Как передает Report со ссылкой на российские СМИ, исследование было опубликовано в журнале Science Translational Medicine.

При COVID-19 сгустки крови не только повышают риск инфарктов и инсультов, но и ограничивают кровообращение в легких, ухудшая кислородный обмен. Анализируя кровь пациентов с наиболее выраженными симптомами COVID-19, исследователи обнаружили, что у них наблюдается повышенный уровень как аутоантител, так и активированных нейтрофилов, белых клеток крови, участвующих в воспалительных процессах. Эксперименты на мышах показали, что комбинация аутоантител и нейтрофилов действительно приводит к выраженному тромбообразованию.

Кроме больных коронавирусом, эти антитела наблюдаются у пациентов с антифосфолипидным синдромом, тоже приводя к тромбозу. Теперь ученым предстоит выяснить, поможет ли уничтожение этих аутоантител улучшить состояние пациентов. Также предстоит выяснить, почему они начинают образовываться при COVID-19.

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