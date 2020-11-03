Ученые выяснили, почему сахар вызывает воспаление кишечника

Американские ученые в опытах на мышах доказали, что пища с высоким содержанием сахара вызывает нарушение микробиома кишечника. Это объясняет, почему так называемая западная диета повышает риск воспалительных заболеваний кишечника.

Американские ученые в опытах на мышах доказали, что пища с высоким содержанием сахара вызывает нарушение микробиома кишечника. Это объясняет, почему так называемая западная диета повышает риск воспалительных заболеваний кишечника.

Как передает Report со ссылкой на РИА Новости, результаты опубликованы в журнале Science Translational Medicine.

Воспалительными заболеваниями кишечника (ВЗК), такими как болезнь Крона и язвенный колит, страдают более 3,5 млн человек в мире. ВЗК проявляются в виде тяжелой диареи, болей в животе и других изнурительных симптомов. Особенно ВЗК распространены в западных странах, и исследования показывают, что частота их у детей неуклонно растет, начиная с 1980-х годов.

Многие ученые предполагают, что главная причина распространения воспалительных заболеваний кишечника в развитых странах — западная диета, включающая в себя калорийную пищу с высоким содержанием сахара. Известно, что сладкие продукты глубокой переработки повышают риск развития ожирения и диабета, однако роль сахара в развитии ВЗК до сих пор оставалась спорной.

Американские биологи под руководством Шаханшах Хана из Юго-западного медицинского центра Техасского университета в Далласе провели лабораторные эксперименты на мышах и обнаружили, что грызуны, которым давали продукты с высоким содержанием сахара оказались более восприимчивы к индуцированному воспалению толстой кишки, чем мыши, получавшие обычную диету.

Воспалительные процессы в кишечнике мышей начались уже через три дня после того, как они начали получать пищу с высоким содержанием сахара.

Авторы выяснили, что сахара изменили состав микробиома кишечника, в первую очередь за счет поддержки бактерий Akkermansia muciniphila, которые разлагают муницы — высокомолекулярные гликопротеины, главный компонент слизи, продуцируемой эпителиальными клетками кишечника.

Ранее считалось, что эти бактерии обладают противовоспалительным действием, и их даже планировали использовать для борьбы с ожирением и диабетом 2 типа. Но результаты исследования показали, что увеличение количества Akkermansia muciniphila привело к разрушению защитного слоя слизи, выстилающего внутренние стенки кишечника, что позволило другим бактериям проникнуть в слизистую оболочку. Это вызвало воспаление толстой кишки.

В подтверждение своих выводов ученые ссылаются на тот факт, что в кишечнике пациентов с язвенным колитом, как правило, всегда обнаруживают активные ферменты, разлагающие слизь.