Ученые выяснили, остаются ли переболевшие COVID-19 заразными

Люди, переболевшие во время первой волны коронавируса весной прошлого года, уже подвержены риску повторного заболевания

Переболевшие COVID-19 приобретают иммунитет к вирусу, как минимум, на пять месяцев, но при этом могут остаться разносчиками заболевания. Как передает Report со ссылкой на РИА Новости, об этом свидетельствуют результаты исследования, проведенного управлением по охране общественного здоровья Англии (Public Health England, PHE).

"Ученые, занимавшиеся исследованием, пришли к выводу, что естественным образом приобретенный в результате заболевания иммунитет на 83% больше защищает от повторного инфицирования по сравнению с теми, кто не болел. Иммунитет сохраняется, по меньшей мере, пять месяцев с момента заболевания", - говорится в сообщении PHE.

Это означает, что люди, переболевшие во время первой волны коронавируса весной прошлого года, уже подвержены риску повторного заболевания.

"PHE также предупреждает, что хотя обладатели антител в какой-то степени защищены от того, чтобы самим заболеть COVID-19, первоначальные данные следующего этапа исследования говорят о том, что некоторые из этих людей сохраняют большое количество вируса и могут продолжить передавать его другим", - говорится в сообщении.

"Поэтому жизненно важно, чтобы все продолжали следовать правилам и оставались дома, даже если они переболели COVID-19, - чтобы избежать передачи вируса другим", - подчеркивает управление.

Исследование началось в начале июня, в его рамках были обследованы 20 787 человек. У 6614 участников были обнаружены антитела к коронавирусу.