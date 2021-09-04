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Ученые выяснили, когда произошла первая эпидемия коронавируса

Ученые выяснили, когда произошла первая эпидемия коронавируса Сарбековирусы — подрод коронавирусов, к которому относится и SARS-CoV-2 — вызывали эпидемии десятки тысяч лет назад.
Здоровье
4 сентября 2021 г. 04:32
Ученые выяснили, когда произошла первая эпидемия коронавируса

Сарбековирусы — подрод коронавирусов, к которому относится и SARS-CoV-2 — вызывали эпидемии десятки тысяч лет назад.

Как передает Report, это выяснили вирусологи из Оксфордского университета.

Подробнее об этом они рассказали в статье в журнале Current Biology.

Несмотря на быстрые темпы эволюции, необходимость быть способными заражать хозяев накладывает на развитие вирусов серьезные ограничения. Исследователи воссоздали эволюцию SARS-CoV-2 с учетом этих ограничений. Оказалось, последний общий предок SARS-CoV-2 и SARS-CoV-1 существовал более 21 тыс лет назад, что в 30 раз больше предыдущих оценок. Также эти данные согласуются с результатами анализа геномных данных древних людей — около 21 тыс лет назад люди уже страдали от эпидемии коронавируса.

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Версия на азербайджанском языке Alimlər: "Koronavirus ilk dəfə 21 min il bundan əvvəl yayılıb"

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