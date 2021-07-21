Ученые выяснили, какие продукты снижают риск заболеть COVID-19

Регулярное употребление кофе и большого количества овощей может обеспечить некоторую защиту от коронавируса. Как сообщает Report cо ссылкой на РИА Новости, к такому выводу пришли исследователи из Северо-Западного университета (США).

Регулярное употребление кофе и большого количества овощей может обеспечить некоторую защиту от коронавируса. Как сообщает Report cо ссылкой на РИА Новости, к такому выводу пришли исследователи из Северо-Западного университета (США).

Ученые изучили связь между рационом 37 988 участников и заболеваемостью COVID-19 в период с марта по декабрь 2020 года (до того, как стали доступны вакцины).

Они выяснили, как часто испытуемые употребляли кофе, чай, овощи, фрукты, жирную рыбу, а также обработанное и красное мясо. Кроме того, специалисты проанализировали информацию из других исследований, связанных с влиянием питания на иммунитет.

Исследования ученых показали, что употребление 2—3 чашек кофе и порции свежих или приготовленных овощей в день связано с более низким риском заражения коронавирусом (риск снижается примерно на 10%).

А вот частое потребление обработанного мяса (сосисок, колбас, бекона и т. д.), наоборот, увеличивает вероятность заболеть COVID-19.

"Питание человека влияет на иммунитет, а иммунная система играет ключевую роль в реакции на инфекционные заболевания, в том числе и на COVID-19", — говорит Мэрилин Корнелис, ведущий автор исследования.

На данный момент ученые точно не знают, почему именно кофе и овощи оказывают на организм подобное защитное действие.