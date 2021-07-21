О нас
Report Georgia
Аудио новости

Ученые выяснили, какие продукты снижают риск заболеть COVID-19

Ученые выяснили, какие продукты снижают риск заболеть COVID-19 Регулярное употребление кофе и большого количества овощей может обеспечить некоторую защиту от коронавируса. Как сообщает Report cо ссылкой на РИА Новости, к такому выводу пришли исследователи из Северо-Западного университета (США).
Здоровье
21 июля 2021 г. 16:05
Ученые выяснили, какие продукты снижают риск заболеть COVID-19

Регулярное употребление кофе и большого количества овощей может обеспечить некоторую защиту от коронавируса. Как сообщает Report cо ссылкой на РИА Новости, к такому выводу пришли исследователи из Северо-Западного университета (США).

Ученые изучили связь между рационом 37 988 участников и заболеваемостью COVID-19 в период с марта по декабрь 2020 года (до того, как стали доступны вакцины).

Они выяснили, как часто испытуемые употребляли кофе, чай, овощи, фрукты, жирную рыбу, а также обработанное и красное мясо. Кроме того, специалисты проанализировали информацию из других исследований, связанных с влиянием питания на иммунитет.

Исследования ученых показали, что употребление 2—3 чашек кофе и порции свежих или приготовленных овощей в день связано с более низким риском заражения коронавирусом (риск снижается примерно на 10%).

А вот частое потребление обработанного мяса (сосисок, колбас, бекона и т. д.), наоборот, увеличивает вероятность заболеть COVID-19.

"Питание человека влияет на иммунитет, а иммунная система играет ключевую роль в реакции на инфекционные заболевания, в том числе и на COVID-19", — говорит Мэрилин Корнелис, ведущий автор исследования.

На данный момент ученые точно не знают, почему именно кофе и овощи оказывают на организм подобное защитное действие.

Подпишитесь на наш Telegram канал

Самое читаемое

Азербайджан отправил в Узбекистан 50 тысяч доз вакцин
ФотоАзербайджан отправил в Узбекистан 50 тысяч доз вакцин
16 июля 2021 г. 01:21
Коротченко: Мирный договор - единственный шанс для Армении
Коротченко: Мирный договор - единственный шанс для Армении
15 июля 2021 г. 16:49
В Баку 31 маршрут перешел на безналичную оплату в этом году
В Баку 31 маршрут перешел на безналичную оплату в этом году
17 июля 2021 г. 13:24
Ильхам Алиев позвонил Реджепу Тайипу Эрдогану
Ильхам Алиев позвонил Реджепу Тайипу Эрдогану
15 июля 2021 г. 17:38
Около 100 машин с датскими номерами подверглись нападениям в Швеции
Около 100 машин с датскими номерами подверглись нападениям в Швеции
19 июля 2021 г. 03:31
Из Нахчывана в Баку вновь будут ездить автобусы
Из Нахчывана в Баку вновь будут ездить автобусы
15 июля 2021 г. 11:17
В Баку употребивший пати подросток впал в кому на улице
В Баку употребивший "пати" подросток впал в кому на улице
16 июля 2021 г. 12:39
Шевченко: Армянская сторона специально провоцирует Азербайджан
Шевченко: Армянская сторона специально провоцирует Азербайджан
15 июля 2021 г. 14:21
В Баку 19-летняя девушка бросилась с 10-го этажа
В Баку 19-летняя девушка бросилась с 10-го этажа
17 июля 2021 г. 12:28
Эксперт: Азербайджанские беженцы из Армении должны вернуться на места своего проживания
Эксперт: Азербайджанские беженцы из Армении должны вернуться на места своего проживания
15 июля 2021 г. 16:01

Последние новости

Вся новостная лента
Orphus sistemi