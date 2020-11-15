Ученые выяснили, как образ жизни влияет на долголетие человека

Группа ученых из Упсальского университета (Швеция) решили выяснить, как образ жизни влияет на уровень заболеваемости деменцией и на долголетие человека

Группа ученых из Упсальского университета (Швеция) решили выяснить, как образ жизни влияет на уровень заболеваемости деменцией и на долголетие человека.

Как передает Report со ссылкой на today.ua, речь идет о пожилом и преклонном возрасте. В результате выяснилось, что государство, повышая пенсионный возраст оздоравливает нацию.

Шведские исследователи в течение 12 лет изучали способ жизни и изменения в здоровье пятисот 70-летних мужчин и женщин. Оказалось, что дольше всего живут и намного лучше себя чувствуют, сохраняя ясность ума, те люди, которые и в 80 лет продолжают ходить на работу. Среди добровольцев, которые вышли на заслуженный отдых раньше, спустя несколько лет значительно повысился процент заболевания деменцией.

Кроме того, намного крепче здоровье оказалось у тех участников эксперимента, которые предпочитают здоровое питание и не злоупотребляют углеводами в рационе.

Так, спустя 12 лет участники эксперимента прошли обследование, из них почти у полусотни была выявлена болезнь Альцгеймера и почти у 80 человек – старческая деменция. Ухудшение памяти, трудности с речью и нарушение когнитивных функций обнаружено у 105 человек.

Таким образом, ученые выяснили, что правильное питание на 70 процентов снижает риск возрастных болезней. На здоровье и долголетие также влияет активный образ жизни, занятие любимым делом и сохранение социальных связей. Как оказалось, работающие пенсионеры сохраняют ясный ум, отличную память, хороший иммунитет до самых преклонных лет.

Ранее мы сообщали о том, что ведущие здоровый образ жизни мужчины и женщины могут дожить до 80 и перешагнуть этот возрастной рубеж без особо тяжелых болезней. А вот те, кто не отказывается от вредных привычек, должны готовиться к тому, что они проживут на 10 лет меньше.