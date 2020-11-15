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Ученые выяснили, как образ жизни влияет на долголетие человека

Ученые выяснили, как образ жизни влияет на долголетие человека Группа ученых из Упсальского университета (Швеция) решили выяснить, как образ жизни влияет на уровень заболеваемости деменцией и на долголетие человека
Здоровье
15 ноября 2020 г. 04:27
Ученые выяснили, как образ жизни влияет на долголетие человека

Группа ученых из Упсальского университета (Швеция) решили выяснить, как образ жизни влияет на уровень заболеваемости деменцией и на долголетие человека.

Как передает Report со ссылкой на today.ua, речь идет о пожилом и преклонном возрасте. В результате выяснилось, что государство, повышая пенсионный возраст оздоравливает нацию.

Шведские исследователи в течение 12 лет изучали способ жизни и изменения в здоровье пятисот 70-летних мужчин и женщин. Оказалось, что дольше всего живут и намного лучше себя чувствуют, сохраняя ясность ума, те люди, которые и в 80 лет продолжают ходить на работу. Среди добровольцев, которые вышли на заслуженный отдых раньше, спустя несколько лет значительно повысился процент заболевания деменцией.

Кроме того, намного крепче здоровье оказалось у тех участников эксперимента, которые предпочитают здоровое питание и не злоупотребляют углеводами в рационе.

Так, спустя 12 лет участники эксперимента прошли обследование, из них почти у полусотни была выявлена болезнь Альцгеймера и почти у 80 человек – старческая деменция. Ухудшение памяти, трудности с речью и нарушение когнитивных функций обнаружено у 105 человек.

Таким образом, ученые выяснили, что правильное питание на 70 процентов снижает риск возрастных болезней. На здоровье и долголетие также влияет активный образ жизни, занятие любимым делом и сохранение социальных связей. Как оказалось, работающие пенсионеры сохраняют ясный ум, отличную память, хороший иммунитет до самых преклонных лет.

Ранее мы сообщали о том, что ведущие здоровый образ жизни мужчины и женщины могут дожить до 80 и перешагнуть этот возрастной рубеж без особо тяжелых болезней. А вот те, кто не отказывается от вредных привычек, должны готовиться к тому, что они проживут на 10 лет меньше.

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