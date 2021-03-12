Ученые выяснили, как минимизировать вред жирной пищи

Шведские ученые доказали, что устранить нарушения обмена веществ, вызванные диетой с высоким содержанием жиров, можно снизив уровень белка аполипопротеина C3

Шведские ученые доказали, что устранить нарушения обмена веществ, вызванные диетой с высоким содержанием жиров, можно снизив уровень белка аполипопротеина C3.

Как передает Report, результаты исследования опубликованы в журнале Science Advances.

Регулярное потребление жирной пищи приводит к повышенному риску ожирения, диабета 2 типа, сердечно-сосудистых заболеваний и болезней печени.

Ранее биологи из Исследовательского центра Рольфа Люфта при Каролинском институте в Швеции выяснили, что повышенные уровни белка аполипопротеина C3 (апо C-3) связаны с сердечно-сосудистыми заболеваниями и диабетом 2 типа. Этот ключевого регулятор липидного обмена накапливается в секретирующей инсулин части поджелудочной железы — островках Лангерганса, что приводит к увеличению инсулинорезистентности.

В новом исследовании ученые доказали в экспериментах на мышах, что снизив уровень апо C-3 можно в значительной степени уменьшить или даже полностью устранить вредные эффекты диеты с высоким содержанием жиров.

Авторы наблюдали за мышами, которых кормили жирной пищей с 8-недельного возраста, и сравнивали их показатели с контрольной группой животных, соблюдающих нормальную диету. При этом подопытных мышей разделили еще на две группы: в первой животные получали препарат для снижения уровней апо C-3 с 10-й недели высокожировой диеты, а во второй — с самого начала.