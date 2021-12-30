Ученые выяснили, как коронавирус поражает почки

Исследователи Рейнско-Вестфальского технического университета в Германии и Университетского медицинского центра имени Радбуда в Нидерландах выяснили, что коронавирус, попадая в почки, провоцирует появление рубцов.

Исследователи Рейнско-Вестфальского технического университета в Германии и Университетского медицинского центра имени Радбуда в Нидерландах выяснили, что коронавирус, попадая в почки, провоцирует появление рубцов.

Как передает Report, научная статья опубликована в журнале Cell Steam Cell .

Ученые вырастили из стволовых клеток почечные ткани и заразили их SARS-CoV-2. Попав в искусственную почку, патоген вызвал рубцевание.

В статье говорится, что результаты исследования могут пролить свет на снижение функции почек, которое наблюдалось у 90 тыс. переболевших коронавирусной инфекцией в США.

Полученные данные подтверждают гипотезу о пагубном воздействии коронавируса на человеческий организм в целом, отмечают авторы.