О нас
Report Georgia
Аудио новости

Ученые выяснили, как коронавирус поражает почки

Ученые выяснили, как коронавирус поражает почки Исследователи Рейнско-Вестфальского технического университета в Германии и Университетского медицинского центра имени Радбуда в Нидерландах выяснили, что коронавирус, попадая в почки, провоцирует появление рубцов.
Здоровье
30 декабря 2021 г. 08:54
Ученые выяснили, как коронавирус поражает почки

Исследователи Рейнско-Вестфальского технического университета в Германии и Университетского медицинского центра имени Радбуда в Нидерландах выяснили, что коронавирус, попадая в почки, провоцирует появление рубцов.

Как передает Report, научная статья опубликована в журнале Cell Steam Cell.

Ученые вырастили из стволовых клеток почечные ткани и заразили их SARS-CoV-2. Попав в искусственную почку, патоген вызвал рубцевание.

В статье говорится, что результаты исследования могут пролить свет на снижение функции почек, которое наблюдалось у 90 тыс. переболевших коронавирусной инфекцией в США.

Полученные данные подтверждают гипотезу о пагубном воздействии коронавируса на человеческий организм в целом, отмечают авторы.

Подпишитесь на нашу страницу в Instagram
Версия на азербайджанском языке Alimlər koronavirusun böyrəklərə ağır təsirini üzə çıxarıblar

Другие новости из категории

Глава ВОЗ: Штаммы дельта и омикрон приведут к новому валу пандемии
Глава ВОЗ: Штаммы "дельта" и "омикрон" приведут к новому валу пандемии
29 декабря 2021 г. 20:36
В Азербайджане за сутки бустерной дозой от COVID-19 вакцинированы 23 тыс. человек
В Азербайджане за сутки бустерной дозой от COVID-19 вакцинированы 23 тыс. человек
29 декабря 2021 г. 16:40
В Азербайджане за сутки выявлено 530 случаев заражения коронавирусом
В Азербайджане за сутки выявлено 530 случаев заражения коронавирусом
29 декабря 2021 г. 16:39
Ученые: Связанный с болезнью Альцгеймера ген усиливает тяжесть COVID
Ученые: Связанный с болезнью Альцгеймера ген усиливает тяжесть COVID
29 декабря 2021 г. 15:17
ВОЗ: В Африке за неделю смертность от коронавируса возросла на 72%
ВОЗ: В Африке за неделю смертность от коронавируса возросла на 72%
29 декабря 2021 г. 12:13
Генсек ООН обратился к населению мира по случаю Нового года
Генсек ООН обратился к населению мира по случаю Нового года
29 декабря 2021 г. 11:49
Британские медики: Штамм омикрон может менять мышление
Британские медики: Штамм "омикрон" может менять мышление
29 декабря 2021 г. 01:14
В Милли Меджлисе пройдут слушания по репродуктивному здоровью
В Милли Меджлисе пройдут слушания по репродуктивному здоровью
28 декабря 2021 г. 18:51
В Азербайджане 69 тыс. граждан обратились для получения сертификата о противопоказании
В Азербайджане 69 тыс. граждан обратились для получения сертификата о противопоказании
28 декабря 2021 г. 18:41
В Азербайджане беременным и кормящим женщинам рекомендуется пройти вакцинацию
В Азербайджане беременным и кормящим женщинам рекомендуется пройти вакцинацию
28 декабря 2021 г. 18:29

Последние новости

Вся новостная лента
Orphus sistemi