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Ученые выяснили, как коронавирус поражает мозг

Ученые выяснили, как коронавирус поражает мозг Многие люди во время заболевания COVID-19 и после него жалуются на проблемы с памятью, когнитивные нарушения, бессонницу, тревожность
Здоровье
21 апреля 2021 г. 14:26
Ученые выяснили, как коронавирус поражает мозг

Британские и швейцарские биологи изучили на мышах пути проникновения коронавируса SARS-CoV-2 в мозг и определили виды повреждений, которые он там вызывает. Полученные результаты объясняют причину возникновения "мозгового тумана" и других неврологических осложнений у переболевших COVID-19. Как передает Report со ссылкой на РИА Новости, статья размещена на сервере препринтов bioRxiv.

Первоначально новую коронавирусную инфекцию идентифицировали как тяжелый острый респираторный синдром (SARS), но дальнейшие наблюдения показали, что вирус поражает и другие органы, где он использует рецептор ACE2 для проникновения в клетки, — почки, сердце, легкие, а также мозг.

Многие люди во время заболевания COVID-19 и после него жалуются на проблемы с памятью, когнитивные нарушения, бессонницу, тревожность, а также характерный "мозговой туман", проявляющийся в сонливости, апатии, снижении реакции, рассеянности сознания и повышенной утомляемости. У пожилых пациентов коронавирус обостряет болезни Альцгеймера и Паркинсона и прочие проявления деменции. Однако механизм того, как коронавирус заражает мозг, до сих пор оставался плохо изученным.

Ученые из Цюрихского и Ливерпульского университетов использовали генно-модифицированных мышей с человеческим рецептором hACE2 в качестве модели для изучения действия коронавируса на мозг. Авторы интраназально инфицировали животных низкими или высокими дозами SARS-CoV-2 и смотрели, как вирус действует на мозг.

Наблюдения показали, что через семь дней после введения через нос вирус проник в мозг через обонятельную луковицу. Исследователи сделали такой вывод, так как обнаружили, что вирус распространился в обонятельном эпителии и нейронах обонятельной луковицы, а также в лобных областях мозга и отделах, имеющих связи с обонятельной луковицей — гиппокампе, таламусе и гипоталамусе. При высоких дозах ученые наблюдали более широкое распространение вируса в головном и спинном мозге.

Исследователи отмечают, что в передней части мозга есть несколько областей коры, отвечающих за память, внимание и исполнительные функции, которые могут быть нарушены во время заражения. Этим они объясняют многие неврологические симптомы COVID-19.

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Версия на азербайджанском языке Alimlər koronavirusun beyinə necə təsir etdiyini müəyyənləşdirib
Версия на английском языке Scientists reveal how coronavirus affects brain

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