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Ученые выяснили, как инсульт влияет на сон

Ученые выяснили, как инсульт влияет на сон Инсульт может быть связан со слишком долгим или коротким сном.
Здоровье
15 сентября 2024 г. 23:13
Ученые выяснили, как инсульт влияет на сон

Инсульт может быть связан со слишком долгим или коротким сном.

Как передает Report, это показало исследование, опубликованное в журнале Neurology.

Ученые проанализировали данные 40 тысяч человек старше 18 лет, из которых 1500 пережили инсульт. Каждые два года участников просили пройти опрос о длительности сна. Сон менее шести часов ночью считался коротким, от шести до восьми часов - нормальным, более восьми часов - долгим.

Риск долгого сна у людей после инсульта был на 54% выше, чем у людей без инсульта, а риск короткого сна — на 50% выше. Авторы работы учли факторы, которые могли бы повлиять на сон, включая возраст, вес и высокое кровяное давление.

В предыдущих исследованиях инсульт был связан с нарушениями сна, в том числе с апноэ - остановками дыхания. Бессонница и сонливость также распространены у пациентов с инсультом. Новая работа подчеркивает важность изучения связи между нарушениями сна и инсультом. Возможно, что расстройства сна могут влиять на успех восстановления после инсульта.

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