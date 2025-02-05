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Ученые выяснили, что яйца снижают риск смерти от сердечно-сосудистых заболеваний

Ученые выяснили, что яйца снижают риск смерти от сердечно-сосудистых заболеваний Австралийские ученые из Университета Монаша выяснили, что умеренное употребление яиц может снизить риск летального исхода от сердечно-сосудистых заболеваний у пожилых людей почти на треть.
Здоровье
5 февраля 2025 г. 05:14
Ученые выяснили, что яйца снижают риск смерти от сердечно-сосудистых заболеваний

Австралийские ученые из Университета Монаша выяснили, что умеренное употребление яиц может снизить риск летального исхода от сердечно-сосудистых заболеваний у пожилых людей почти на треть.

Как передает Report, исследование опубликовано в научном журнале Nutrients.

Выводы специалистов основаны на данных 8756 взрослых в возрасте 70 лет и старше, задействованных в научном проекте ASPREE Longitudinal Study of Older Persons (ALSOP).

Участники исследования самостоятельно сообщали о частоте употребления яиц: никогда/редко (1–2 раза в месяц), еженедельно (1–6 раз в неделю) или ежедневно (ежедневно/несколько раз в день). Ученые обнаружили, что у тех, кто ел яйца 1–6 раз в неделю, риск смерти от всех причин был на 15% ниже, а риск смерти от сердечно-сосудистых заболеваний — на 29% по сравнению с теми, кто употреблял яйца редко или никогда.

«Яйца — это богатый питательными веществами продукт, содержащий высококачественный белок, витамины группы В, ненасыщенные жирные кислоты, холин и другие важные микроэлементы. Они особенно полезны для пожилых людей, которые могут испытывать возрастное снижение физических функций», — объяснила Холли Уайлд, ведущий автор исследования.

Исследование также показало, что у пожилых людей с умеренным или высоким качеством питания добавление яиц в рацион снижало риск ухода из жизни от сердечно-сосудистых заболеваний на 33 и 44% соответственно. Это подчеркивает важность сбалансированного питания для продления жизни.

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