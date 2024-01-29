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Ученые выяснили, что радиация в низких дозах может улучшить состояние после инсульта

Ученые выяснили, что радиация в низких дозах может улучшить состояние после инсульта Низкая доза радиации может уменьшить поражение мозга при травме или инсульте, а также смягчить двигательные нарушения, связанные с этими состояниями.
Здоровье
29 января 2024 г. 08:54
Ученые выяснили, что радиация в низких дозах может улучшить состояние после инсульта

Низкая доза радиации может уменьшить поражение мозга при травме или инсульте, а также смягчить двигательные нарушения, связанные с этими состояниями.

Как передает Report, к такому выводы пришли специалисты по итогам исследования, результаты которого опубликованы в научном журнале Brain, Behavior, and Immunity.

Почти половина выживших после черепно-мозговой травмы или инсульта испытывают двигательные нарушения и инвалидность на протяжении всей жизни. В новом исследовании ученые обнаружили, что низкие дозы рентгеновского излучения могут уменьшить зону потери ткани мозга при инсульте на 43–51%.

Кроме того, рентген ускорил восстановление двигательной функции. Так, мышам потребовалось гораздо меньше времени, чтобы повернуться в обратном направлении на узкой балке. Дальнейший анализ показал, что низкие дозы рентгена стимулировали активность (экспрессию) связанных с уменьшением воспаления генов.

Предыдущие исследования на животных показали, что рентгеновское излучение в низких дозах может стимулировать работу иммунной системы, заживление ран и рост клеток, а также препятствует потере ткани мозга при нейродегенеративных заболеваниях. Ученые считают, что после дополнительных проверок их метод может найти применение в медицине.

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Версия на английском языке Scientists say low-dose radiation can reduce brain damage from stroke

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