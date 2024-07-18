О нас

Ученые выяснили, что похудение снижает склонность к риску

Ученые выяснили, что похудение снижает склонность к риску Ученые из Немецкого института питания человека Потсдам-Ребрюке обнаружили, что у людей с ожирением улучшается психическое здоровье и снижается склонность к рискованному поведению после похудения.
Здоровье
18 июля 2024 г. 06:08
Ученые выяснили, что похудение снижает склонность к риску

Ученые из Немецкого института питания человека Потсдам-Ребрюке обнаружили, что у людей с ожирением улучшается психическое здоровье и снижается склонность к рискованному поведению после похудения.

Как передает Report, результаты исследования представлены в журнале Clinical Nutrition.

Ученые объяснили, что поведение человека зависит от многих факторов. Оно регулируется не только окружающей действительностью, но и биохимическими реакциями, такими как изменения метаболизма глюкозы. Предполагается, что нарушения углеводного обмена, сопутствующие серьезному ожирению, могут приводить к развитию импульсивности и повышению готовности идти на риск.

Рискованное поведение может быть явно или потенциально опасным для самого человека или для людей, которые его окружают (иногда даже для общества в целом). Его примерами выступают употребление алкоголя и курение, наркомания, беспорядочные половые связи, стремление совершать правонарушения, агрессия.

Чтобы подтвердить или опровергнуть это утверждение, ученые пригласили к участию в исследовании 62 испытуемых в возрасте от 18 до 75 лет с тяжелым ожирением (индексом массы тела более 35 кг/м2). В течение 10 недель участники соблюдали строгую низкокалорийную диету. В начале и в конце исследования каждого участника взвешивали и определяли процент жира в теле, а также оценивали и готовность пойти на риск с помощью специальных тестов.

Результаты показали, что снижение веса привело к значительному улучшению настроения участников. Кроме того, после снижения веса добровольцы были более склонны к принятию решений, позволяющих избегать риска. По словам исследователей, ведущим предиктором склонности к риску после похудения был фактор HbA1c, отражающий количество глюкозы в кровотоке за период до трех месяцев. Снижение этого значения коррелировало с благоприятными изменениями эмоционального фона.

Подпишитесь на нашу страницу в Instagram
Версия на азербайджанском языке Artıq çəkisi olan insanların psixi sağlamlığı yaxşı olur

Самое читаемое

Захарова: Попытки покушения на Путина готовились на деньги США
Захарова: Попытки покушения на Путина готовились на деньги США
14 июля 2024 г. 11:33
В Узбекистане при участии 10 стран реализуются инвестпроекты на сумму $7 млрд
В Узбекистане при участии 10 стран реализуются инвестпроекты на сумму $7 млрд
11 июля 2024 г. 23:49
Токаев осудил нападение на Трампа
Токаев осудил нападение на Трампа
14 июля 2024 г. 08:07
Спецслужбы Ирана задержали одного из организаторов теракта в Кермане
Спецслужбы Ирана задержали одного из организаторов теракта в Кермане
14 июля 2024 г. 00:39
Турция и Украина готовят конференцию по продовольственной безопасности
Турция и Украина готовят конференцию по продовольственной безопасности
11 июля 2024 г. 22:42
Вице-спикер парламента Армении предостерег Россию от вмешательства в политику Еревана
Вице-спикер парламента Армении предостерег Россию от вмешательства в политику Еревана
12 июля 2024 г. 14:42
СМИ: После покушения на Трампа у Байдена есть шанс достойно уйти в отставку
СМИ: После покушения на Трампа у Байдена есть шанс достойно уйти в отставку
14 июля 2024 г. 17:50
Завтра в Азербайджане ожидаются дожди и грозы
Завтра в Азербайджане ожидаются дожди и грозы
17 июля 2024 г. 12:58
Трамп получил ранения в результате предполагаемой попытки покушения
ФотоТрамп получил ранения в результате предполагаемой попытки покушения
14 июля 2024 г. 02:48
Премьер Армении и замгоссекретаря США обсудили мирный процесс между Баку и Ереваном
Премьер Армении и замгоссекретаря США обсудили мирный процесс между Баку и Ереваном
13 июля 2024 г. 22:59

Последние новости

Вся новостная лента
Orphus sistemi