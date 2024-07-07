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Ученые выяснили, что побуждает детей врать

Ученые выяснили, что побуждает детей врать Международная группа ученых из Германии и Великобритании изучила факторы, определяющие склонность детей ко лжи.
Здоровье
7 июля 2024 г. 07:18
Ученые выяснили, что побуждает детей врать

Международная группа ученых из Германии и Великобритании изучила факторы, определяющие склонность детей ко лжи.

Как передает Report, исследование опубликовано в научном издании Economic Journal (EJ).

Команда провела простой эксперимент. Группу детей попросили загадать число от одного до шести, а затем бросить игральную кость. Если прогноз и результат совпадали, то ребенку выдавали небольшую сумму денег. В ходе тестов за участниками никто не следил, поэтому молодые люди могли быть уверены, что их ложь не будет раскрыта.

Затем исследователи проанализировали результаты статистическими методами.

"Если все говорят правду, то примерно одна шестая часть участников, или около 16,7%, дали точный прогноз. Однако на самом деле более 60% заявили, что прогноз и результат игральных костей совпали. Это, в свою очередь, означает, что нам соврала значительная часть детей", - объяснил соавтор статьи Йоханнес Абелер из Оксфордского университета.
Различия в степени готовности лгать стали очевидны, когда ученые взглянули на социальное происхождение детей.

Оказалось, что выходцы из более обеспеченных семей демонстрировали большую честность по сравнению с теми, чьи родители не были богаты. Кроме того, честность зависела от теплоты воспитания и уровня доверия в семейной среде.

По словам ученых, их открытие говорит о возможности привить ребенку привычку к честности в раннем возрасте с помощью комплекса мер.

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