Ученые выяснили, что ожирение негативно сказывается на работе мозга

Американские ученые из Университета Джорджии

Американские ученые из Университета Джорджии нашли неожиданную связь между ожирением и тревожным поведением. Эксперименты на мышах показали, что диета с большим количеством жиров не только увеличивает вес, но и меняет мозговую активность наряду с составом кишечных бактерий.

Как передает Report , результаты исследования представили на конференции Американского общества питания (ASN) в Орландо.

В ходе экспериментов грызуны, получавшие пищу с высоким содержанием жиров, демонстрировали более выраженное тревожное поведение по сравнению с контрольной группой.

Ученые зафиксировали изменения в гипоталамусе — области мозга, отвечающей за регуляцию метаболизма, а также значительные различия в микробиоме кишечника.

"Эти результаты позволяют по-новому взглянуть на взаимосвязь ожирения и психического здоровья", — отмечает руководитель научного проекта, доктор Дезире Уандерс.

Хотя исследование проводилось на животных, его авторы подчеркивают важность полученных данных для понимания аналогичных процессов у людей, особенно детей и подростков. Ученые планируют продолжить работу, изучая возможность обратного развития выявленных изменений при нормализации веса.