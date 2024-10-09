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Ученые выяснили, что отказ от табака продлевает жизнь даже в 75 лет

Ученые выяснили, что отказ от табака продлевает жизнь даже в 75 лет Американские ученые из Мичиганского университета установили, что отказ от курения в любом возрасте дает преимущества для здоровья и продлевает жизнь.
Здоровье
9 октября 2024 г. 06:19
Ученые выяснили, что отказ от табака продлевает жизнь даже в 75 лет

Американские ученые из Мичиганского университета установили, что отказ от курения в любом возрасте дает преимущества для здоровья и продлевает жизнь.

Как передает Report, исследование опубликовано в научном журнале American Journal of Preventive Medicine (AJPM).

Сигаретный дым содержит тысячи токсичных химикатов, которые наносят вред почти всем органам тела и связаны с многочисленными видами рака, инсультом, болезнями сердца и легких.

Специалисты измерили влияние курения на продолжительность жизни у людей в возрасте от 35 до 75 лет с интервалом в 10 лет.

Исследователи использовали относительные риски смертности по всем причинам, связанные с курением, для построения таблиц продолжительности жизни, которые показывают преимущества отказа от курения в разном возрасте.

Результаты показали, что почти 10% людей, которые перестают курить в возрасте 65 лет, продлевают жизнь как минимум на восемь лет по сравнению с теми, кто этого не делает.

Шансы продлить жизнь хотя бы на один год среди тех, кто отказался от табака в возрасте 65 лет, составляют 23,4% и 14,2% в возрасте 75 лет, отметили ученые.

Кроме того, 8% тех, кто бросает курить к 75 годам, продлевают жизнь как минимум на четыре года по сравнению с теми, кто продолжает курить.

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