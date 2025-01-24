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Ученые выяснили, что на самом деле вызывает солнечные ожоги

Ученые выяснили, что на самом деле вызывает солнечные ожоги Ученые под руководством молекулярного биолога Анны Констанс Винд из Копенгагенского университета установили, что ожоги вызывают повреждения РНК, а не ДНК.
Здоровье
24 января 2025 г. 05:48
Ученые выяснили, что на самом деле вызывает солнечные ожоги

Ученые под руководством молекулярного биолога Анны Констанс Винд из Копенгагенского университета установили, что ожоги вызывают повреждения РНК, а не ДНК.

Как передает Report, работа опубликована в журнале Molecular Cell.

Проведение достаточного количества времени на солнце без адекватной защиты может привести к появлению солнечных ожогов. В отличие от термических ожогов низкой интенсивности, которые возникают из-за того, что тепло портит белки тела, повреждения от солнечных ожогов вызываются длительными дозами коротковолнового ультрафиолетового излучения типа. При этом независимо от того, как был нанесен ущерб, результат один и тот же: различные клеточные стрессы предупреждают иммунную систему об угрозе, запуская эффект сирен, которые расширяют одни кровеносные сосуды, сужают другие и повышают чувствительность к боли.

"Солнечный ожог повреждает ДНК, что приводит к гибели клеток и воспалению. Так говорят учебники", - отметила Анна Винд.

Новая работа ученых поставила под сомнение эту теорию. Исследователям удалось доказать, что ожоги являются результатом повреждения РНК, а не ДНК.

Винд и ее коллеги продемонстрировали это, используя мышей, которые были генетически модифицированы. У этих мышей отсутствовал белок, отвечающий за реакцию на стресс, называемый ZAK-альфа. Этот белок взаимодействует с клеточным механизмом, который преобразует информационные РНК в белки. Когда процесс идет не по плану, он посылает определенные сигналы в организм.

Мышей с ZAK-альфа подвергли воздействию ультрафиолетового света, и ученым стало очевидно, что реакция на стресс, вызванная РНК, играет ключевую роль в возникновении симптомов солнечного ожога. Мыши без ZAK-альфа при этом не получили ожогов. Это еще раз подтвердило, что повреждение РНК является причиной чувствительности нашего организма к солнцу.

"Тот факт, что ДНК не контролирует первоначальную реакцию кожи на солнечное излучение, а что-то другое контролирует и делает это более эффективно и быстро, является настоящим сдвигом парадигмы", - заключила Винд.

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