Ученые выяснили, что листья оливы могут помочь снизить кровяное давление

Ученые из Университета Южной Австралии установили, что экстракт листьев оливы потенциально помогает снижать артериальное давление, регулировать уровень жиров в крови и защищать от хронических заболеваний.

Ученые из Университета Южной Австралии установили, что экстракт листьев оливы потенциально помогает снижать артериальное давление, регулировать уровень жиров в крови и защищать от хронических заболеваний.

Как передает Report , результаты исследования опубликованы в журнале Nutrition Review.

Оливковые листья, которые в Средиземноморье традиционно заваривали в качестве напитка для лечения лихорадки и малярии, привлекли внимание ученых благодаря высокому содержанию антиоксидантов, в частности, олеуропеина. Этот антиоксидант также содержится в оливках и оливковом масле, но в меньшем количестве. Содержание олеуропеина выше в молодых и зеленых листьях, особенно собранных весной.

Кроме того, оливковые листья богаты другими антиоксидантами, такими как гидрокситирозол, лютеолин, апигенин и вербаскозид. Эти соединения помогают снижать окислительный стресс — процесс, который повреждает ДНК, клеточные мембраны и ткани, что может приводить к хроническим заболеваниям, включая рак и болезни сердца.

В рамках нового исследования ученые проанализировали 12 ранее опубликованных научных работ, в которых приняли участие 819 человек. Результаты показали, что экстракт листьев оливы улучшает липидный состав крови и снижает артериальное давление, особенно у людей с гипертонией. Такой эффект наблюдается при приеме капсул с дозировкой от 500 мг до 5 г в течение 6–48 недель.

Другой обзор 12 исследований с участием 703 человек выявил, что экстракт оливковых листьев способствует нормализации уровней сахара и жиров в крови, а также снижению веса. Однако при объединении данных значительного общего влияния на здоровье выявлено не было, вероятнее всего, из-за разницы в дозировках и сроках приема.

Некоторые исследования также указывают на положительное воздействие олеуропеина и гидрокситирозола на когнитивные функции, метаболизм и здоровье костей.

Несмотря на многообещающие результаты, ученые подчеркивают, что для более точных выводов необходимы дополнительные исследования. Новые данные помогут выявить оптимальные способы приема и длительность применения экстракта.