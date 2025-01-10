О нас

Ученые выяснили, что листья оливы могут помочь снизить кровяное давление

Ученые выяснили, что листья оливы могут помочь снизить кровяное давление Ученые из Университета Южной Австралии установили, что экстракт листьев оливы потенциально помогает снижать артериальное давление, регулировать уровень жиров в крови и защищать от хронических заболеваний.
Здоровье
10 января 2025 г. 06:06
Ученые выяснили, что листья оливы могут помочь снизить кровяное давление

Ученые из Университета Южной Австралии установили, что экстракт листьев оливы потенциально помогает снижать артериальное давление, регулировать уровень жиров в крови и защищать от хронических заболеваний.

Как передает Report, результаты исследования опубликованы в журнале Nutrition Review.

Оливковые листья, которые в Средиземноморье традиционно заваривали в качестве напитка для лечения лихорадки и малярии, привлекли внимание ученых благодаря высокому содержанию антиоксидантов, в частности, олеуропеина. Этот антиоксидант также содержится в оливках и оливковом масле, но в меньшем количестве. Содержание олеуропеина выше в молодых и зеленых листьях, особенно собранных весной.

Кроме того, оливковые листья богаты другими антиоксидантами, такими как гидрокситирозол, лютеолин, апигенин и вербаскозид. Эти соединения помогают снижать окислительный стресс — процесс, который повреждает ДНК, клеточные мембраны и ткани, что может приводить к хроническим заболеваниям, включая рак и болезни сердца.

В рамках нового исследования ученые проанализировали 12 ранее опубликованных научных работ, в которых приняли участие 819 человек. Результаты показали, что экстракт листьев оливы улучшает липидный состав крови и снижает артериальное давление, особенно у людей с гипертонией. Такой эффект наблюдается при приеме капсул с дозировкой от 500 мг до 5 г в течение 6–48 недель.

Другой обзор 12 исследований с участием 703 человек выявил, что экстракт оливковых листьев способствует нормализации уровней сахара и жиров в крови, а также снижению веса. Однако при объединении данных значительного общего влияния на здоровье выявлено не было, вероятнее всего, из-за разницы в дозировках и сроках приема.

Некоторые исследования также указывают на положительное воздействие олеуропеина и гидрокситирозола на когнитивные функции, метаболизм и здоровье костей.

Несмотря на многообещающие результаты, ученые подчеркивают, что для более точных выводов необходимы дополнительные исследования. Новые данные помогут выявить оптимальные способы приема и длительность применения экстракта.

Подпишитесь на нашу страницу в Instagram

Самое читаемое

AnewZ: Опубликованные эксклюзивные фотографии самолета AZAL свидетельствуют о внешнем вмешательстве
ФотоAnewZ: Опубликованные эксклюзивные фотографии самолета AZAL свидетельствуют о внешнем вмешательстве
4 января 2025 г. 17:28
В AZAL прокомментировали слухи о нештатной ситуации с рейсом Баку–Казань
В AZAL прокомментировали слухи о нештатной ситуации с рейсом Баку–Казань
3 января 2025 г. 22:01
Токаев: Передача черных ящиков упавшего в Актау самолета в Бразилию - это единственно правильное решение для непредвзятости расследования
Токаев: Передача черных ящиков упавшего в Актау самолета в Бразилию - это единственно правильное решение для непредвзятости расследования
3 января 2025 г. 08:38
В двух районах Баку будут перебои с водоснабжением
В двух районах Баку будут перебои с водоснабжением
3 января 2025 г. 15:12
В Баку и на Абшероне ожидаются дождь и ветер, в горных районах - снег
В Баку и на Абшероне ожидаются дождь и ветер, в горных районах - снег
4 января 2025 г. 13:25
Амин Мамедов: Если Карасев смог оскорбить главу иностранного государства без последствий, то завтра он сделает это и в адрес главы РФ
Амин Мамедов: Если Карасев смог оскорбить главу иностранного государства без последствий, то завтра он сделает это и в адрес главы РФ
7 января 2025 г. 18:45
В Джалилабаде в результате столкновения автомобилей пострадали 3 человека
В Джалилабаде в результате столкновения автомобилей пострадали 3 человека
4 января 2025 г. 14:40
Расшифрованные материалы черных ящиков упавшего близ Актау самолета доставят в Астану
Расшифрованные материалы "черных ящиков" упавшего близ Актау самолета доставят в Астану
7 января 2025 г. 13:40
Предварительный отчет о причинах авиакатастрофы в Актау будет обнародован в конце января
Предварительный отчет о причинах авиакатастрофы в Актау будет обнародован в конце января
5 января 2025 г. 16:28
Завтра в Баку и на Абшероне ожидаются интенсивные осадки
Завтра в Баку и на Абшероне ожидаются интенсивные осадки
6 января 2025 г. 13:21

Последние новости

Вся новостная лента
Orphus sistemi