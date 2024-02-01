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Ученые выяснили, что дефицит витамина D может повысить риск деменции

Ученые выяснили, что дефицит витамина D может повысить риск деменции Дефицит витамина D может на 25% повысить риск деменции у людей со светлой кожей.
Здоровье
1 февраля 2024 г. 07:11
Ученые выяснили, что дефицит витамина D может повысить риск деменции

Дефицит витамина D может на 25% повысить риск деменции у людей со светлой кожей.

Как передает Report, это показало исследование, опубликованное в журнале The American Journal of Clinical Nutrition (AJCN).

Ученые проанализировали собранные за 12-17 лет медицинские данные 270 тысяч человек в возрасте от 55 до 69 лет. Из них до 20% сообщили о регулярном приеме добавок с витамином D. Однако у 34,0% и 18,3% были обнаружены его недостаточность и дефицит (выраженная недостаточность) соответственно.

Дальнейший анализ показал, что при недостатке витамина D общий риск деменции (включая болезнь Альцгеймера или сосудистую деменцию) был выше на 19-25%. Интересно, что у темнокожих участников ни дефицит витамина D, ни недостаточность витамина D не были связаны с риском деменции.

Деменция проявляется тяжелыми нарушениями памяти и мышления и развивается почти у 10% населения старше 60 лет. Не существует лекарства от этого состояния и неизвестны механизмы его развития. Предыдущие исследования также показывали, что дефицит витамина D может увеличить риск деменции. Новая работа подтверждает это, однако она имела наблюдательный характер и потому не доказывает наличие причинно-следственной связи.

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Версия на азербайджанском языке Alimlər D vitamini çatışmazlığının demensiya riskini artıra biləcəyini müəyyən ediblər

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