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Ученые выяснили, что чай может убивать COVID-19 в слюне

Ученые выяснили, что чай может убивать COVID-19 в слюне Ученые выяснили, что черный чай делает коронавирус в слюне человека неактивным, если горячий напиток подержать во рту 10 секунд.
Здоровье
20 января 2021 г. 06:11
Ученые выяснили, что чай может убивать COVID-19 в слюне

Ученые выяснили, что черный чай делает коронавирус в слюне человека неактивным, если горячий напиток подержать во рту 10 секунд.

Как передает Report со ссылкой на "Известия", японские ученые из медицинского университета Киото подтвердили это путем экспериментов. Российские исследователи подтвердили это – в черном чае содержатся дубильные вещества, способные разрушать белок вокруг вируса, который помогает ему проникнуть внутрь клетки. Одно из таких веществ - танин. Поэтому, чем крепче чай, тем больше в нем танина и выше эффект инактивация вируса.

Однако чудесный эффект напитка длится недолго: через несколько минут вирус снова накапливается в слюне.

"Маску надеть намного проще. Однако хороший чай безвреден в практически любых количествах, поэтому ценители этого напитка могут снижать вероятность заражения других людей с удовольствием. Ограничения для употребления чая, конечно, есть, но они незначительны", - отметил Игорь Никитин, завкафедрой технологии переработки зерна, хлебопекарного, макаронного и кондитерского производств МГУТУ.

Специалисты уверены, что того факта, что черный чай инактивирует вирус недостаточно для рекомендаций пить этот напиток в качестве профилактики заражения.

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