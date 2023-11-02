Ученые выяснили, что большинство антибиотиков больше не эффективны при детских заболеваниях

Ученые из Сиднейского университета (USYD) выяснили, что многие антибиотики, долгое время используемые для лечения распространенных детских инфекций, больше не эффективны из-за распространения устойчивых бактерий.
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Специалисты проанализировали результаты 86 работ, в которых имелись данные о чувствительности к антибиотикам более 6,6 тыс. видов бактерий из 11 стран.
Они обнаружили, что многие антибиотики, рекомендованные Всемирной организацией здравоохранения (ВОЗ), эффективны менее чем в 50% случаев при лечении детских инфекций: пневмонии, сепсиса (инфекции кровотока) и менингита (воспаления оболочки мозга). Так, антибиотик цефтриаксон будет эффективен только в трети случаев сепсиса или менингита у новорожденных, а гентамицин — менее чем в половине случаев.
ВОЗ считает устойчивость к противомикробным препаратам одной из 10 главных глобальных угроз общественному здравоохранению. Последнее глобальное руководство ВОЗ по антибиотикам было опубликовано в 2013 году. Авторы нового исследования считают, что рекомендации нужно обновить с учетом новой информации, а также необходимо приложить больше усилий для разработки новых антибиотиков.