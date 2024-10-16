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Ученые выяснили, что болезнь Альцгеймера поражает мозг в два этапа

Ученые выяснили, что болезнь Альцгеймера поражает мозг в два этапа Исследователи из Массачусетского технологического института (MIT) обнаружили, что болезнь Альцгеймера разрушает мозг в два этапа.
Здоровье
16 октября 2024 г. 02:39
Ученые выяснили, что болезнь Альцгеймера поражает мозг в два этапа

Исследователи из Массачусетского технологического института (MIT) обнаружили, что болезнь Альцгеймера разрушает мозг в два этапа.

Как передает Report, результаты исследования опубликованы в журнале Nature Neuroscience.

На ранней стадии данной болезни повреждаются лишь определенные типы клеток, и этот процесс проходит медленно и без видимых симптомов, отмечают ученые. Во второй фазе заболевание вызывает более масштабные повреждения, которые сопровождаются появлением таких симптомов, как потеря памяти.

Ученые исследовали мозг 84 добровольцев и выяснили, что на ранней стадии болезни повреждаются тормозные нейроны, особенно ингибирующие соматостатин (SST). Эти клетки играют важную роль в нейронных цепях, и их потеря может лежать в основе изменений, приводящих к развитию болезни Альцгеймера.

Исследования показали, что наиболее уязвимыми при болезни являются клетки средней височной извилины, которые отвечают за память и восприятие. Также было установлено, что ген REELIN может повышать уязвимость некоторых нейронов, в то время как астроциты могут защищать клетки мозга от разрушения.

Согласно результатам исследования, основные разрушительные процессы, такие как массовое клеточное уничтожение и воспаление, происходят на поздних стадиях болезни. Однако на ранней стадии изменения происходят постепенно и без заметных симптомов, что затрудняет раннюю диагностику.

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