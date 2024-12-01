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Ученые выяснили, что алкоголь в умеренных дозах может снизить риск болей в суставах

Ученые выяснили, что алкоголь в умеренных дозах может снизить риск болей в суставах Британские ученые из Университета Лидса и Оксфордского университета выяснили, что умеренное употребление алкоголя связано с более низким риском ревматоидного артрита, тогда как чай может увеличить шансы развития этой болезни.
Здоровье
1 декабря 2024 г. 06:37
Ученые выяснили, что алкоголь в умеренных дозах может снизить риск болей в суставах

Британские ученые из Университета Лидса и Оксфордского университета выяснили, что умеренное употребление алкоголя связано с более низким риском ревматоидного артрита, тогда как чай может увеличить шансы развития этой болезни.

Как передает Report, результаты исследования опубликованы в научном журнале Nutrients.

Ревматоидный артрит — распространенное аутоиммунное заболевание, вызванное ошибочной атакой иммунной системой здоровых клеток.

Его симптомы включают боль в суставах и скованность, отек и трудности с захватом или удержанием предметов. Он способен привести к долгосрочной инвалидности, но ранняя диагностика и лечение могут значительно смягчить последствия.

Специалисты проанализировали 30 различных работ, охвативших около 10 тыс. пациентов с ревматоидным артритом с 2000 по 2024 год.

Результаты показали, что некоторые диетические факторы, включая жирную рыбу и витамин D, могут играть защитную роль и помогать людям останавливать развитие болезни.

Питание большим количеством злаков, включая цельные зерна и хлопья для завтрака и фрукты, похоже, связано с более низким риском ревматоидного артрита, в то время как употребление большего количества чая может быть связано с более высоким риском.

Кроме того, употребление двух единиц алкоголя в неделю — эквивалент пинты слабого пива или лагера или стандартного бокала вина — может иметь защитный эффект, но чрезмерное потребление увеличивает риск развития артрита.

Защитный эффект алкоголя снижался при более высоком потреблении, полностью исчезая при употреблении примерно 7,5 единицы алкоголя в неделю — около четырех пинт некрепкого пива, лагера или сидра в неделю или 3,5 стандартных бокала вина.

Ученые уточнили, что хотя каждая выпитая чашка чая в день увеличивала риск артрита на 4%, базовый риск от употребления чая был низким, что означает, что даже при увеличении на 4% общий риск оставался незначительным.

Чай имеет много преимуществ для здоровья, подчеркнули исследователи, и люди должны учитывать свой общий рацион и образ жизни при выборе того, что есть и пить.

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