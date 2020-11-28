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Названы последствия дефицита витамина В2

Названы последствия дефицита витамина В2 Исследователи из малайзийского Университета Пердана (Perdana University) выяснили, чем грозит для здоровья дефицит витамина В2
Здоровье
28 ноября 2020 г. 02:28
Названы последствия дефицита витамина В2

Исследователи из малайзийского Университета Пердана (Perdana University) выяснили, чем грозит для здоровья дефицит витамина В2.

Как передает Report, об этом сообщает издание Star.

По словам ученых, витамин В2 содержит в себе антиоксидантные свойства, благодаря которым нейтрализуются свободные радикалы и облегчаются окислительные повреждения. Данные процессы могут быть связаны с рядом заболеваний.

Однако высокий уровень свободных радикалов может привести к повреждению клеток и тканей. Не исключается риск развития онкологических заболеваний, сердечно-сосудистых заболеваний, диабета, а также болезни Альцгеймера.

Научные специалисты говорят, что к нехватке рибофлавина может привести повышенный окислительный стресс. Потом может случиться ухудшение функций кроветворной системы, приводя к анемии, а также гипоплазии эритроидов. Кроме того, от недостатка витамина В2 может пострадать и пищеварительная система человека.

Как считают эксперты, при нехватке вещества в нужном организму количестве вероятны мигрени, выпадение волос, а также катаракта.

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