Ученые выделили гены, которые влияют на защиту от коронавируса

Ученые выделили гены, которые влияют на защиту от коронавируса

Российские исследователи выделили несколько вариаций в генах из семейства HLA, которые играют ключевую роль в работе Т-клеток и всей системы приобретенного иммунитета. Оказалось, что они сильно влияют на характер течения и исход коронавирусной инфекции. Как передает Report со ссылкой на ТАСС, об этом пишет пресс-служба НИУ ВШЭ со ссылкой на статью в журнале Frontiers in Immunology.

"Помимо найденных нами зависимостей между генотипом и тяжестью течения COVID-19, предложенный подход также позволит оценить, насколько та или иная мутация в геноме вируса повлияет на формирование Т-клеточного иммунитета. Так, например, можно будет выявлять группы людей, для которых заражение новыми штаммами SARS-CoV-2 может привести к более тяжелой форме заболевания", – рассказал один из авторов работы, профессор НИУ ВШЭ Александр Тоневицкий.

Исследования показывают, что тяжелее всего коронавирусную инфекцию переносят пациенты с ожирением, хроническими болезнями сердца, диабетом, носители второй группы крови.

Еще одна группа факторов риска – генетическая. Негативно на исход болезни могут влиять вариации связанного с предрасположенностью к болезни Паркинсона гена APOE, а также другие гены, часть из которых люди унаследовали от неандертальцев.

По словам ученых, эти гены играют ключевую роль в приобретении иммунитета к SARS-CoV-2 и другим вирусам. Они отвечают за транспортировку фрагментов вирусных белков на поверхность клетки и передачу их в Т-клетки. Это помогает распознавать зараженные клетки и уничтожать их.

В ходе своей работы ученые исследовали три подтипа этих генов, HLA-A, HLA-B и HLA-C.

В частности, вариант HLA-A*01:01 повышал риск гибели от COVID-19, тогда как вариации HLA-A*02:01 и HLA-A*03:01, наоборот, снижали его. Используя эти сведения, ученые создали алгоритм, который может предсказывать, насколько опасным будет заражение SARS-CoV-2 для каждого конкретного пациента.