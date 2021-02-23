О нас
Report Georgia
Аудио новости

Ученые выделили гены, которые влияют на защиту от коронавируса

Ученые выделили гены, которые влияют на защиту от коронавируса Ученые выделили гены, которые влияют на защиту от коронавируса
Здоровье
23 февраля 2021 г. 09:32
Ученые выделили гены, которые влияют на защиту от коронавируса

Российские исследователи выделили несколько вариаций в генах из семейства HLA, которые играют ключевую роль в работе Т-клеток и всей системы приобретенного иммунитета. Оказалось, что они сильно влияют на характер течения и исход коронавирусной инфекции. Как передает Report со ссылкой на ТАСС, об этом пишет пресс-служба НИУ ВШЭ со ссылкой на статью в журнале Frontiers in Immunology.

"Помимо найденных нами зависимостей между генотипом и тяжестью течения COVID-19, предложенный подход также позволит оценить, насколько та или иная мутация в геноме вируса повлияет на формирование Т-клеточного иммунитета. Так, например, можно будет выявлять группы людей, для которых заражение новыми штаммами SARS-CoV-2 может привести к более тяжелой форме заболевания", – рассказал один из авторов работы, профессор НИУ ВШЭ Александр Тоневицкий.

Исследования показывают, что тяжелее всего коронавирусную инфекцию переносят пациенты с ожирением, хроническими болезнями сердца, диабетом, носители второй группы крови.

Еще одна группа факторов риска – генетическая. Негативно на исход болезни могут влиять вариации связанного с предрасположенностью к болезни Паркинсона гена APOE, а также другие гены, часть из которых люди унаследовали от неандертальцев.

По словам ученых, эти гены играют ключевую роль в приобретении иммунитета к SARS-CoV-2 и другим вирусам. Они отвечают за транспортировку фрагментов вирусных белков на поверхность клетки и передачу их в Т-клетки. Это помогает распознавать зараженные клетки и уничтожать их.

В ходе своей работы ученые исследовали три подтипа этих генов, HLA-A, HLA-B и HLA-C.

В частности, вариант HLA-A*01:01 повышал риск гибели от COVID-19, тогда как вариации HLA-A*02:01 и HLA-A*03:01, наоборот, снижали его. Используя эти сведения, ученые создали алгоритм, который может предсказывать, насколько опасным будет заражение SARS-CoV-2 для каждого конкретного пациента.

Подпишитесь на нашу страницу в Instagram

Новости партнеров

Другие новости из категории

Врачи предупредили о пандемии психических расстройств из-за COVID-19
Врачи предупредили о пандемии психических расстройств из-за COVID-19
23 февраля 2021 г. 03:37
В фарше индейки из Турции обнаружена сальмонелла
В фарше индейки из Турции обнаружена сальмонелла
22 февраля 2021 г. 20:32
ВОЗ: Вакцинация эффективна, только когда проводится повсеместно
ВОЗ: Вакцинация эффективна, только когда проводится повсеместно
22 февраля 2021 г. 20:03
В Азербайджане выявлено 72 новых случая заражения COVID-19
В Азербайджане выявлено 72 новых случая заражения COVID-19
22 февраля 2021 г. 18:46
Johnson&Johnson будет производить вакцину от COVID-19 на базе Sanofi
Johnson&Johnson будет производить вакцину от COVID-19 на базе Sanofi
22 февраля 2021 г. 18:05
В Азербайджане усилят просветительскую работу среди военных о вреде наркомании
В Азербайджане усилят просветительскую работу среди военных о вреде наркомании
22 февраля 2021 г. 17:10
Ученые рассказали о пользе очков во время пандемии коронавируса
Ученые рассказали о пользе очков во время пандемии коронавируса
22 февраля 2021 г. 06:49
Названо число новых случаев коронавируса в Азербайджане
Названо число новых случаев коронавируса в Азербайджане
21 февраля 2021 г. 18:49
Премьер-министр Австралии сделал прививку от COVID-19
ФотоПремьер-министр Австралии сделал прививку от COVID-19
21 февраля 2021 г. 07:58
Ученые: Мир ожидает более опасная пандемия, чем коронавирус
Ученые: Мир ожидает более опасная пандемия, чем коронавирус
21 февраля 2021 г. 06:23

Последние новости

Вся новостная лента
Orphus sistemi