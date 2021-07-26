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Ученые выделили два участка генома, которые могут с риском гибели от COVID-19

Ученые выделили два участка генома, которые могут с риском гибели от COVID-19 Генетики изучили геномы более 3,2 тыс. носителей COVID-19 и определили, что вариации двух участков внутри 17 и 19 хромосомы могут заметно влиять на риск тяжелого течения коронавирусной инфекции и гибели от нее.
Здоровье
26 июля 2021 г. 22:10
Ученые выделили два участка генома, которые могут с риском гибели от COVID-19

Генетики изучили геномы более 3,2 тыс. носителей COVID-19 и определили, что вариации двух участков внутри 17 и 19 хромосомы могут заметно влиять на риск тяжелого течения коронавирусной инфекции и гибели от нее.

Как передает Report, свои выводы ученые опубликовали на medRxiv.

"Мы провели расширенный мета-анализ геномов более 3,2 тыс. больных COVID-19 и 12,4 тыс. здоровых людей из Италии, Испании, Норвегии, Германии и Австрии. Помимо уже известных факторов риска, мы выделили два участка, которые ассоциируются с высоким риском развития тяжелых форм болезни", - пишут исследователи.

За последний год ученые выделили несколько генетических факторов риска, связанных с повышенной вероятностью заражения COVID-19 и гибелью пациентов. В частности, SARS-CoV-2 значительно чаще поражает носителей той вариации гена ABO, которая связана с наличием второй группы крови, а также мутации в гене APOE, связанной с болезнью Альцгеймера.

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