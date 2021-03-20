О нас
Report Georgia
Аудио новости

Ученые: Вакцинация надежнее, чем антитела после COVID-19

Ученые: Вакцинация надежнее, чем антитела после COVID-19 "Вакцинация однозначно более эффективна, чем попытка переболеть и получить иммунитет в любом возрасте"
Здоровье
20 марта 2021 г. 13:10
Ученые: Вакцинация надежнее, чем антитела после COVID-19

Эксперты считают, что вакцинация лучше защищает от COVID-19, чем приобретенные после заболевания антитела. Как передает Report, об этом пишут "Известия".

Американские ученые выяснили, что из-за стремительного распространения и постоянной мутации коронавирус эволюционирует. В связи с этим, выработанные организмом антитела после предыдущего заражения намного хуже защищают от нового штамма SARS-CoV-2.

Кроме того, специалисты отметили, что "в сыворотке привитых вирус нейтрализуется в тысячу раз эффективнее", чем у переболевших ранее.

"Вакцинация однозначно более эффективна, чем попытка переболеть и получить иммунитет в любом возрасте", — заявил ведущий научный сотрудник лаборатории молекулярной биологии МГУ им. М.В. Ломоносова Роман Зиновкин.

Он подчеркнул, что при заражении уровень смертности и вероятность тяжелого течения болезни среди пожилых людей гораздо выше, чем возможность появления побочных эффектов после вакцины.

Подпишитесь на нашу страницу в Facebook

Новости партнеров

Экслюзивные новости

Названо место возведения Мемориального комплекса Отечественной войны и музея Победы
Названо место возведения Мемориального комплекса Отечественной войны и музея Победы
20 марта 2021 г. 11:15
Сара Майкл: Всемирный банк может участвовать в расширении ЮГК
Сара Майкл: Всемирный банк может участвовать в расширении ЮГК
19 марта 2021 г. 18:34
Украина готова содействовать восстановлению инфраструктуры освобожденных земель Азербайджана
Украина готова содействовать восстановлению инфраструктуры освобожденных земель Азербайджана
19 марта 2021 г. 10:06
Баку и Тбилиси станут городами-побратимами
Баку и Тбилиси станут городами-побратимами
17 марта 2021 г. 17:44
МИД Украины: Взаимодействие с Азербайджаном в ОЧЭС позволит усилить экономическое сотрудничество
МИД Украины: Взаимодействие с Азербайджаном в ОЧЭС позволит усилить экономическое сотрудничество
17 марта 2021 г. 10:40
Главный редактор газеты Республика скончался от коронавируса
Главный редактор газеты "Республика" скончался от коронавируса
16 марта 2021 г. 11:03
В связи с месторасположением Музея Победы в Кабмин направлены предложения
В связи с месторасположением Музея Победы в Кабмин направлены предложения
16 марта 2021 г. 10:20
Изменилась повестка заседания Милли Меджлиса
Изменилась повестка заседания Милли Меджлиса
13 марта 2021 г. 14:29
В Бакинский цирк назначен новый директор
В Бакинский цирк назначен новый директор
13 марта 2021 г. 13:29
Вместо Совета женщин в ПЕА создан новый отдел
Вместо Совета женщин в ПЕА создан новый отдел
11 марта 2021 г. 14:28

Последние новости

Вся новостная лента
Orphus sistemi