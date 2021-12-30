О нас
Report Georgia
Аудио новости

Ученые узнали реакцию Т-клеток вакцинированных от COVID-19 на "омикрон"

Ученые узнали реакцию Т-клеток вакцинированных от COVID-19 на "омикрон" Т-клетки переболевших COVID и вакцинированных могут защитить от тяжелого протекания болезни при заражении штаммом "омикрон".
Здоровье
30 декабря 2021 г. 17:51
Ученые узнали реакцию Т-клеток вакцинированных от COVID-19 на омикрон

Т-клетки переболевших COVID и вакцинированных могут защитить от тяжелого протекания болезни при заражении штаммом "омикрон".

Как передает Report со ссылкой на РИА Новости, об этом говорится в исследовании, опубликованном на портале препринтов научных статей в области медицины MedRxiv.

"У штамма "омикрон" есть несколько мутаций шиповидного белка, которые способствуют тому, что он избегает реакции нейтрализующих антител и защита вакцин от заражения ослабевает... Мы оценили способность Т-клеток реагировать на белок "омикрона" у людей, которые привились.., и у невакцинированных выздоравливающих после COVID-19 пациентов. Мы обнаружили, что в исследуемых группах реакция на белок Т-клеток CD4 и CD8 сохранилась на 70-80%", - сообщается в тексте.

Отмечается, что ученые работали с людьми, привитыми препаратами J&J и Pfizer. Всего в исследовании приняли участие 138 человек.

Исследование подтвердило, что реакция нейтрализующих антител ослабевает в случае с "омикроном", но на ответе Т-клеток он "мало сказывается", отметила в Twitter одна из ученых Уэнди Берджерс.

Среди авторов работы исследователи из ЮАР, США, Германии и Британии.

Подпишитесь на нашу страницу в Instagram

Экслюзивные новости

Закир Гасанов назначил генерала на новую должность
Закир Гасанов назначил генерала на новую должность
30 декабря 2021 г. 17:48
Стало известно число граждан Азербайджана, которым запрещен въезд на Украину
Стало известно число граждан Азербайджана, которым запрещен въезд на Украину
29 декабря 2021 г. 15:34
Депутатские полномочия Эльданиза Салимова прекращены
Депутатские полномочия Эльданиза Салимова прекращены
27 декабря 2021 г. 18:39
Эльмар Мирсалаев: В следующем году мы намерены увеличить долю страхования в ВВП
Эльмар Мирсалаев: В следующем году мы намерены увеличить долю страхования в ВВП
27 декабря 2021 г. 17:36
Представитель Зеленского: Валери Пекресс грубо вмешалась во внутренние дела Азербайджана
Представитель Зеленского: Валери Пекресс грубо вмешалась во внутренние дела Азербайджана
24 декабря 2021 г. 18:24
Turkish Petroleum: Ищем новые возможности для проектов с Азербайджаном
Turkish Petroleum: Ищем новые возможности для проектов с Азербайджаном
24 декабря 2021 г. 17:25
Строительство газопровода Игдыр-Садарак может начаться в следующем году
Строительство газопровода Игдыр-Садарак может начаться в следующем году
24 декабря 2021 г. 16:12
Место проведения матча Карабах - Марсель может измениться
Место проведения матча "Карабах" - "Марсель" может измениться
24 декабря 2021 г. 14:29
ОБСЕ готова продолжать содействие обеспечению устойчивого мира на Южном Кавказе
ОБСЕ готова продолжать содействие обеспечению устойчивого мира на Южном Кавказе
24 декабря 2021 г. 11:24
Швыдкой: Юбилей президента Ильхама Алиева отмечен убедительными успехами Азербайджана
Швыдкой: Юбилей президента Ильхама Алиева отмечен убедительными успехами Азербайджана
24 декабря 2021 г. 10:25

Последние новости

Вся новостная лента
Orphus sistemi