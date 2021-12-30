Ученые узнали реакцию Т-клеток вакцинированных от COVID-19 на "омикрон"

Т-клетки переболевших COVID и вакцинированных могут защитить от тяжелого протекания болезни при заражении штаммом "омикрон".

Т-клетки переболевших COVID и вакцинированных могут защитить от тяжелого протекания болезни при заражении штаммом "омикрон".

Как передает Report со ссылкой на РИА Новости, об этом говорится в исследовании, опубликованном на портале препринтов научных статей в области медицины MedRxiv.

"У штамма "омикрон" есть несколько мутаций шиповидного белка, которые способствуют тому, что он избегает реакции нейтрализующих антител и защита вакцин от заражения ослабевает... Мы оценили способность Т-клеток реагировать на белок "омикрона" у людей, которые привились.., и у невакцинированных выздоравливающих после COVID-19 пациентов. Мы обнаружили, что в исследуемых группах реакция на белок Т-клеток CD4 и CD8 сохранилась на 70-80%", - сообщается в тексте.

Отмечается, что ученые работали с людьми, привитыми препаратами J&J и Pfizer. Всего в исследовании приняли участие 138 человек.

Исследование подтвердило, что реакция нейтрализующих антител ослабевает в случае с "омикроном", но на ответе Т-клеток он "мало сказывается", отметила в Twitter одна из ученых Уэнди Берджерс.

Среди авторов работы исследователи из ЮАР, США, Германии и Британии.