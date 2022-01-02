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Ученые установили причину длительного заболевания коронавирусом

Ученые установили причину длительного заболевания коронавирусом Коронавирус может провоцировать выработку самоатакующих антител в организме человека.
Здоровье
2 января 2022 г. 15:18
Ученые установили причину длительного заболевания коронавирусом

Коронавирус может провоцировать выработку самоатакующих антител в организме человека.

Как передает Report, к таким выводам пришли ученые медицинского центра Cedars-Sinai, опубликовавшие результаты в Journal of Translational Medicine.

«Полученные нами выводы объясняют уникальность коронавирусной инфекции. Формирование аутоантител в организме человека вызывает так называемый длительный COVID-19», - объяснила один из авторов данного исследования Юстина Ферт-Бобер.

Согласно научной работе, причина кроется в длительном иммунном ответе организма после инфицирования. При этом подобная реакция может продолжаться после выздоровления человека или в случае легкой формы коронавируса.

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Версия на английском языке Scientists establish reason of long COVID
Версия на азербайджанском языке Alimlər uzun müddət davam edən koronavirus xəstəliyinin səbəbini müəyyən ediblər

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