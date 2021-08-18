Ученые установили, почему пожилые люди тяжелее переносят COVID-19

Американские биологи выяснили, что с возрастом в легких увеличивается количество клеток, экспрессирующих белок ACE2, необходимый коронавирусу для поражения тканей и органов

Американские биологи выяснили, что с возрастом в легких увеличивается количество клеток, экспрессирующих белок ACE2, необходимый коронавирусу для поражения тканей и органов. Авторы считают, что это главная причина того, что у пожилых пациентов COVID-19 протекает в более тяжелой форме.

Как передает Report , результаты исследования опубликованы в журнале Science Advances.

Хотя известно, что пожилые пациенты более уязвимы к COVID-19 и тяжелее переносят это заболевание, причины этого различия до сих пор оставались неясными.

Исследователи во главе с Зинтис Инде (Zintis Inde) из Школы общественного здоровья имени Чана Гарвардского университета предположили, что это может быть связано с увеличением с возрастом в организме клеток, которые экспрессируют белок, связывающий ангиотензинпревращающий фермент 2 (ACE2).

Чтобы проверить свою гипотезу, авторы изучили данные по транскрипции у мышей и людей в возрасте от 9 до 75 лет и обнаружили, что легочная ткань пожилых людей содержит больше клеток с ACE2 и трансмембранной сериновой протеазой TMPRSS2, которая также необходима SARS-CoV-2 для заражения клеток хозяина, по сравнению с молодыми людьми. Эти два показателя полностью коррелируют с тяжестью симптомов при COVID-19.

Ученые установили еще один интересный факт: в молодых образцах тканей клетки, инфицированные коронавирусом, с большей вероятностью подвергаются запрограммированной гибели — апоптозу, что предотвращает размножение вируса. Старые клетки гибнут в меньшей степени, что делает их более благоприятными для вирусной репликации.

"Мы также обнаружили, что препараты-миметики BH3, которые в настоящее время используются для лечения некоторых видов рака, повышают вероятность гибели клеток легких в результате апоптоза при заражении SARS-CoV-2", — приводятся в пресс-релизе Американской ассоциации развития науки (AAAS) слова одного из авторов исследования Кристофера Сарозиека (Kristopher Sarosiek) из Гарвардской медицинской школы.

Авторы предполагают, что эти препараты, после проведения соответствующих клинических испытаний, можно будет использовать для стимулирования регулируемой гибели клеток, инфицированных коронавирусом.

"Это повышает вероятность того, вскоре после контакта эти препараты помогут подавить репликацию вируса и снизят вероятность развития тяжелой формы COVID-19", — говорит Сарозиек.