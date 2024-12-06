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Ученые установили, что витамин С продлевает жизнь при раке поджелудочной железы

Ученые установили, что витамин С продлевает жизнь при раке поджелудочной железы Ученые из Медицинского колледжа Карвера при Университете Айовы установили, что высокие дозы витамина C в дополнение к внутривенной химиотерапии увеличивают продолжительность жизни лиц с метастатическим раком поджелудочной железы.
Здоровье
6 декабря 2024 г. 01:22
Ученые установили, что витамин С продлевает жизнь при раке поджелудочной железы

Ученые из Медицинского колледжа Карвера при Университете Айовы установили, что высокие дозы витамина C в дополнение к внутривенной химиотерапии увеличивают продолжительность жизни лиц с метастатическим раком поджелудочной железы.

Как передает Report, результаты исследования опубликованы в журнале Redox Biology.

В ходе эксперимента специалисты вводили добровольцам с метастатическим раком поджелудочной железы высокие дозы витамина С внутривенно в дополнение к стандартной химиотерапии. Инъекции проводились три раза в неделю. Каждый раз добровольцы получали 75 граммов вещества.

Результатом стало увеличение продолжительности жизни вдвое — с восьми до шестнадцати месяцев. Также было замечено положительное влияние экспериментального на продолжительность периода без прогрессирования заболевания, который увеличился с четырех до шести месяцев. Кроме того, пациенты, получавшие витамин С, лучше переносили лечение и сообщали о меньшем количестве побочных эффектов.

Доктор Джозеф Каллен, руководитель исследования и профессор хирургии и радиационной онкологии Университета Айовы, отметил, что такие результаты стали итогом двадцатилетних исследований противораковых свойств витамина С.

Научный коллектив добавил, что витамин С является недорогим и хорошо переносимым препаратом. Его использование в высоких дозах в сочетании с химиотерапией может войти в клиническую практику как способ борьбы с раком поджелудочной железы на поздних стадиях.

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