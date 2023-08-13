О нас

Ученые установили, что игра в американский футбол повышает риск болезни Паркинсона

Ученые установили, что игра в американский футбол повышает риск болезни Паркинсона Ученые из Бостонского университета выяснили, что мужчины, играющие в американский футбол на любительском или профессиональном уровне, имеют повышенный риск болезни Паркинсона.
Здоровье
13 августа 2023 г. 06:22
Ученые установили, что игра в американский футбол повышает риск болезни Паркинсона

Ученые из Бостонского университета выяснили, что мужчины, играющие в американский футбол на любительском или профессиональном уровне, имеют повышенный риск болезни Паркинсона.

Как сообщает Report, результаты исследования опубликованы в журнале JAMA Network Open.

Авторы работы оценили 1875 мужчин: 729 играли в американский футбол, преимущественно на любительском уровне, а 1146 мужчин, которые занимались другими видами спорта, служили контрольной группой.

У футболистов риск болезни Паркинсона был выше на 61%. Эта связь сохранилась после учета известных факторов риска заболевания. Кроме того, чем больше лет мужчина посвятил футболу, тем выше был его риск. При этом возраст, в котором человек начал играть, не влиял на шансы заболеть.

Ученые отметили, что футбол может быть особенно опасен для людей, которые уже подвержены риску из-за других факторов, например, генетики. Однако причины этой взаимосвязи неясны.

Исследование стало крупнейшим в своем роде, также, в отличие от большинства других работ, было сосредоточено на любителях, а не на профессиональных спортсменах.

Подпишитесь на наш Telegram канал

Самое важное

Министр обороны Турции: Мы достигли соглашения с Азербайджаном относительно истребителя KAAN
Министр обороны Турции: Мы достигли соглашения с Азербайджаном относительно истребителя KAAN
12 августа 2023 г. 15:40
МЧС в очередной раз обратился к населению в связи с правилами безопасности на пляжах
МЧС в очередной раз обратился к населению в связи с правилами безопасности на пляжах
12 августа 2023 г. 10:46
Армянские бандформирования под защитой РМК
ВидеоАрмянские бандформирования под защитой РМК
12 августа 2023 г. 10:42
Позиции армии Азербайджана подверглись обстрелу
Позиции армии Азербайджана подверглись обстрелу
12 августа 2023 г. 09:16
Зеленский провел заседание СНБО, объявил об увольнении всех областных военкомов
Зеленский провел заседание СНБО, объявил об увольнении всех областных военкомов
11 августа 2023 г. 15:29
Глава ГЭЦ обратилась к абитуриентам и их родителям
Глава ГЭЦ обратилась к абитуриентам и их родителям
11 августа 2023 г. 12:34
Президент Ильхам Алиев принял верительные грамоты новоназначенного посла России в Азербайджане
ФотоПрезидент Ильхам Алиев принял верительные грамоты новоназначенного посла России в Азербайджане
10 августа 2023 г. 10:47
МИД распространил информацию об упрощении визовых процедур в связи с Международным конгрессом астронавтики
МИД распространил информацию об упрощении визовых процедур в связи с Международным конгрессом астронавтики
9 августа 2023 г. 19:21
Глава ИВ Садаракского района освобождена от должности
Глава ИВ Садаракского района освобождена от должности
9 августа 2023 г. 16:32
Упрощены визовые процедуры для прибывающих на 74-ый Международный конгресс астронавтики
Упрощены визовые процедуры для прибывающих на 74-ый Международный конгресс астронавтики
8 августа 2023 г. 18:55

Последние новости

Вся новостная лента
Orphus sistemi