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Ученые установили, что бодрящий эффект кофе частично обусловлен самоубеждением

Ученые установили, что бодрящий эффект кофе частично обусловлен самоубеждением Европейские нейрофизиологи проследили за действием чашки кофе и чистого кофеина на работу мозга добровольцев и обнаружили, что бодрящий эффект от употребления этого напитка утром как минимум частично возникает в результате эффекта плацебо, убежденности че
Здоровье
28 июня 2023 г. 08:40
Ученые установили, что бодрящий эффект кофе частично обусловлен самоубеждением

Европейские нейрофизиологи проследили за действием чашки кофе и чистого кофеина на работу мозга добровольцев и обнаружили, что бодрящий эффект от употребления этого напитка утром как минимум частично возникает в результате эффекта плацебо, убежденности человека в бодрящем действии напитка.

Как передает Report со ссылкой на ТАСС, результаты опытов ученых опубликованы в статье в журнале Frontiers in Behavioral Neuroscience.

Группа нейрофизиологов под руководством профессора университета Минью в Гимарайнше (Португалия) Нуно Соузы проследила за действием настоящего кофе, а также чистого кофеина на работу мозга нескольких десятков добровольцев, употреблявших кофе хотя бы раз в день и считавших его неотъемлемой частью процесса пробуждения.

"Люди, постоянно пьющие кофе по утрам, часто утверждают, что этот напиток улучшает их физическую и умственную активность, а также повышает их концентрацию внимания и живость ума. Проведенные нами замеры указали на то, что употребление кофеина лишь частично воспроизводит те изменения в работе мозга, которые происходят при употреблении кофе", - пишут исследователи.

При этом исследователи обнаружили, что употребление кофе, но не воды с кофеином, повышало активность некоторых участков мозга, связанных с обработкой визуальной информации, а также цепочек нейронов, связанных с принятием решений. Как отмечают ученые, это улучшало концентрацию внимания добровольцев и повышало их живость ума.

Подобные различия, как отмечают ученые, говорят о высокой роли различного рода психоэмоциональных факторов в обеспечении бодрящего действия кофе. В частности, на появление этого эффекта, предположительно, влияет вкус и запах напитка, а также чистый эффект плацебо - ожидание того, что кофе оказывает бодрящий эффект на человека при его употреблении.

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