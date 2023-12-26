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Ученые успешно протестировали зарядное устройство для медицинских имплантов

Ученые успешно протестировали зарядное устройство для медицинских имплантов Беспроводное подкожное зарядное устройство сможет питать энергией медицинские аппараты.
Здоровье
26 декабря 2023 г. 03:47
Ученые успешно протестировали зарядное устройство для медицинских имплантов

Беспроводное подкожное зарядное устройство сможет питать энергией медицинские аппараты.

Как сообщает Report, описание биоразлагаемого источника питания опубликовано в журнале Science Advances.

Большинство биоэлектронных устройств, включая датчики или системы доставки лекарств, часто ограничены емкостью батарей. Их можно подключить к внешнему источнику питания, но это неудобно и связано с риском инфекции. В новом исследовании ученые протестировали прототип источника питания на крысах. Он может заряжаться по беспроводной сети через кожу, либо получать энергию из процессов внутри тела.

У крыс беспроводной имплант проработал до 10 дней и полностью растворился в течение двух месяцев, что доказывает его биоразлагаемость. Но потенциально разработка могла бы прослужить дольше, — для этого нужно использовать более толстое защитное покрытие, состоящее из воска и полимера. В прототипе устройства использовались две катушки индуктивности: одна была под кожей крыс, а вторая — снаружи и питала первую. Энергия накапливалась в цинковом аккумуляторе.

Исследователи также протестировали беспроводное зарядное устройство в качестве системы доставки лекарств. Оно доставляло противовоспалительные препараты крысам с лихорадкой. Через 12 часов у крыс, у которых не было имплантатов, температура тела была намного выше, чем у крыс с встроенными чипами. Это позволяет предположить, что устройство успешно высвобождало препарат.

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