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Ученые успешно испытали препарат для регенерации коленных суставов

Ученые успешно испытали препарат для регенерации коленных суставов Американские ученые из Северо-Западного университета в Чикаго объявили об успешных испытаниях биоактивного состава для восстановления хрящей ткани в организме.
Здоровье
6 августа 2024 г. 05:44
Ученые успешно испытали препарат для регенерации коленных суставов

Американские ученые из Северо-Западного университета в Чикаго объявили об успешных испытаниях биоактивного состава для восстановления хрящей ткани в организме.

Как передает Report, исследование опубликовано в научном журнале Proceedings of the National Academy of Sciences (PNAS).

В ходе эксперимента команда применила препарат из химически модифицированных пептидов и гиалуроновой кислоты — природного полисахарида, присутствующего в хряще и синовиальной жидкости в суставах.

Состав ввели в коленные суставы овцы, поскольку хрящи этих животных похожи на человеческие — они плохо поддаются регенерации, а также имеют сходство как в размерах, так и в весовых и механических нагрузках.

Как показали наблюдения в течение шести месяцев, материал запустил процесс роста новой хрящевой ткани, содержащей естественные биополимеры коллаген II и протеогликаны, что обеспечило безболезненную механическую устойчивость сочленений.

Исследователи утверждают, что при условии проведения дополнительных исследований новый материал в будущем может быть потенциально использован для предотвращения операций по полной замене коленного сустава, лечения дегенеративных заболеваний, таких как остеоартрит, а также при восстановлении после разрыва передней крестообразной связки и других спортивных травм.

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