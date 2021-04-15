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Ученые: у детей, инфицированных коронавирусом, может развиться инсульт

Ученые: у детей, инфицированных коронавирусом, может развиться инсульт Хотя дети переносят коронавирусную инфекцию легче взрослых, в редких случаях у них развиваются опасные неврологические синдромы
Здоровье
15 апреля 2021 г. 07:18
Ученые: у детей, инфицированных коронавирусом, может развиться инсульт

Хотя дети переносят коронавирусную инфекцию легче взрослых, в редких случаях у них развиваются опасные неврологические синдромы.

Как передает Report, это показал международный экспертный обзор, опубликованный в The Lancet.

По данным, у пациентов младшего возраста, переболевших СOVID-19, возможны поражения головного мозга (вплоть до инсульта), нервной ткани и позвоночника. Исследование 38 детей с такой симптоматикой стало крупнейшим на сегодня описанием влияния вируса на детскую центральную нервную систему. Распознать эти проявления ученые смогли только с помощью МРТ.

Во многих случаях ученые наблюдали аномальное напряжение корешков спинномозговых нервов, которое было различимо только на МРТ, сказано в исследовании. Также у детей развивался миелит (воспаление спинного мозга), который в редких случаях приводил к параличу. Из 38 обследованных юных пациентов четверо в итоге умерли от патологий ЦНС, вызванных СOVID-19. У четырех детей развилась тромбоишемическая болезнь, а у одного ребенка — инсульт с множественными кровоизлияниями в мозг.

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Версия на азербайджанском языке Alimlər: Koronavirusa yoluxmuş uşaqlarda insult inkişaf edə bilər

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