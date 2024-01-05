Ученые связали смерть 17 тыс. больных COVID с приемом препарата от малярии

Порядка 16,9 тыс. человек могли умереть после приема противомалярийного препарата гидроксихлорохина во время первой волны пандемии коронавируса во Франции, Бельгии, Италии, Испании, Турции и США.

Порядка 16,9 тыс. человек могли умереть после приема противомалярийного препарата гидроксихлорохина во время первой волны пандемии коронавируса во Франции, Бельгии, Италии, Испании, Турции и США.

Как передает Report, об этом говорится в опубликованной в журнале Biomedicine & Pharmacotherapy статье, подготовленной шестью учеными-медиками из Франции, работающими в Университете Квебека в Канаде.

"Гидроксихлорохин назначали госпитализированным пациентам с COVID, несмотря на низкий уровень доказанности эффективности приема данных препаратов. Число смертей госпитализированных, принимавших гидроксихлорохин, оценивается в 16,9 тыс., но может быть и еще большим", - указывается в статье.

Гидроксихлорохин применяется для лечения малярии, а также назначается при ревматоидном артрите, волчанке и других аутоиммунных заболеваниях.

Исследование проводилось с марта по июнь 2020 года и затрагивает лишь часть периода первой волны пандемии. Именно тогда, как отмечают ученые, гидроксихлорохин назначали пациентам с коронавирусом и подозрением на COVID особенно часто. Авторы научной статьи указывают, что в июне 2020 года Всемирная организация здравоохранения (ВОЗ) сообщила о прекращении испытаний гидроксихлорохина в качестве средства для лечения COVID из-за выявленных у пациентов проблем с сердцем.