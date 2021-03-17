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Ученые связали скорость ходьбы с риском смерти от COVID-19

Ученые связали скорость ходьбы с риском смерти от COVID-19 Скорость ходьбы связана с рисками осложнений при COVID-19.
Здоровье
17 марта 2021 г. 19:56
Ученые связали скорость ходьбы с риском смерти от COVID-19

Скорость ходьбы связана с рисками осложнений при COVID-19.

Как передает Report, к такому заключению пришли специалисты Лестерского университета в Великобритании.

Исследователи изучили данные более 400 тыс. человек среднего возраста, зарегистрированных в британском хранилище медицинской и генетической информации UK Biobank. Ученые обратили внимание на соотношение ИМТ и скорости ходьбы с риском тяжелого течения COVID-19 и гибели от болезни.

Оказалось, люди с нормальным весом, но низкой скоростью ходьбы в 2,5 раза чаще сталкивались с осложнениями COVID-19 и в 3,75 раза чаще умирали, чем те, кто ходил быстро.

Более того, медленно ходящие люди имели более высокий риск осложнений, чем лица с лишним весом, но быстрым шагом. Люди с ожирением и медленным шагом имели самые высокие риски осложнений и гибели.

У людей, которые ходят быстро, обычно хорошее состояние сердечно-сосудистой системы, поясняют исследователи. Это делает их в том числе более устойчивыми к воздействию различных факторов, однако связь с инфекционными заболеваниями еще предстоит изучить.

Это первое исследование, показавшее, что медленная ходьба может быть связана с тяжелым течением COVID-19 независимо от массы тела, отмечают авторы работы. Они надеются, что эти данные можно будет использовать для прогнозирования осложнений.

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Версия на английском языке Scientists: Slow walkers more at risk of dying from coronavirus

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