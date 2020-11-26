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Ученые связали ряд болезней с цветом глаз человека

Ученые связали ряд болезней с цветом глаз человека Цвет глаз людей может указывать на предрасположенность к различным заболеваниям.
Здоровье
26 ноября 2020 г. 05:28
Ученые связали ряд болезней с цветом глаз человека

Цвет глаз людей может указывать на предрасположенность к различным заболеваниям.

Как передает Report, соответствующее заявление сделали ученые из Медицинской школы при Университете Колорадо.

В ходе исследования они выяснили, что темно-карие или черные глаза защищены от ультрафиолетового излучения, поэтому обладатели таких глаз меньше рискуют заболеть раком кожи или глаз. Зато у таких людей имеется склонность к проблемам с кровью и обменом веществ, сообщает Freundin.

Особое внимание обладателям глаз такого цвета надо уделять печени, кровотоку и селезенке.

Люди с карими глазами очень плохо переносят боль, у них часто возникают проблемы с пищеварением и дыханием.

Зеленоглазые люди имеют высокий болевой порог и крайне редко страдают депрессией. А голубые и серые глаза сигнализируют о повышенной чувствительности их владельца к ультрафиолету. Кроме того, люди с таким цветом глаз склонны к алкогольной зависимости.

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