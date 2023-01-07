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Ученые связали использование газовых плит с ростом случаев астмы у детей

Ученые связали использование газовых плит с ростом случаев астмы у детей Специалисты организации Rocky Mountain Institute, занимающейся вопросами устойчивого развития, подсчитали, что использование газовых плит связано с 12,7% всех случаев астмы у детей в США
Здоровье
7 января 2023 г. 08:02
Ученые связали использование газовых плит с ростом случаев астмы у детей

Специалисты организации Rocky Mountain Institute, занимающейся вопросами устойчивого развития, подсчитали, что использование газовых плит связано с 12,7% всех случаев астмы у детей в США

Как передает Report, результаты работы приведены в журнале International Journal of Environmental Research and Public Health.

Исследователи сопоставили данные переписи населения 2019 года с результатами метаанализа 41 более ранней работы, посвященной рискам развития астмы у детей в домах с газовыми плитами — такие сегодня есть примерно в трети американских домов. Похожее исследование с аналогичными результатами ранее проводилось в Австралии.

Американская газовая ассоциация усомнилась в достоверности результатов и назвала исследование "математическим упражнением, основанным на пропаганде".

Впрочем, вопрос о вреде использования газовых плит неоднократно поднимался и в более ранних исследованиях: специалисты обращали внимание, что продукты горения, включая оксиды азота, могут накапливаться в недостаточно хорошо проветриваемых помещениях и повреждать дыхательные пути и сосуды.

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Версия на азербайджанском языке Alimlər: Uşaqlarda astma xəstəliyinin artması qaz sobaları ilə əlaqədardır

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