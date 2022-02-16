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Ученые создали уникальную систему распознавания COVID-19 в воздухе

Ученые создали уникальную систему распознавания COVID-19 в воздухе Китайские ученые создали систему распознавания COVID-19 в воздухе. Эта новая технология впервые была протестирована на объектах зимних Олимпийских игр 2022 года в Пекине.
Здоровье
16 февраля 2022 г. 13:48
Ученые создали уникальную систему распознавания COVID-19 в воздухе

Китайские ученые создали систему распознавания COVID-19 в воздухе. Эта новая технология впервые была протестирована на объектах зимних Олимпийских игр 2022 года в Пекине.

Об этом передает Report со ссылкой на РИА Новости.

По словам китайских ученых, несмотря на то, что COVID-19 в основном распространяется воздушно-капельным путем, когда человек кашляет или чихает, вирус также может передаваться посредством аэрозольных частиц, которые задерживаются в воздухе, особенно в закрытых помещениях.

Разработанная учеными система представляет собой портативный коллектор, предназначенный для всасывания окружающего воздуха и выделения аэрозольных капель, состоящих из мелких частиц, которые могут переносить коронавирус. Затем эти частицы растворяют в жидкости, которую проверяют на наличие вируса при помощи детектора нуклеиновых кислот.

Исследовательская группа, в которую вошли ученые из Университета Цинхуа, Пекинского университета и Китайской академии медицинских наук, отметила, что разработанный детектор в 10 раз более чувствителен, чем обычные инструменты для тестирования. Таким образом, даже образцы с низкой вирусной нагрузкой могут быть выявлены детектором. Весь процесс тестирования, от сбора проб воздуха до предоставления результатов местным органам по борьбе с эпидемиями, занимает менее четырех часов.

На данный момент технология тестируется на объектах Олимпийских игр в Пекине, а в будущем, скорее всего, она будет использоваться в больницах, на вокзалах и в аэропортах, отмечает издание.

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