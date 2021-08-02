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Ученые создали спрей для носа от всех основных штаммов COVID-19

Ученые создали спрей для носа от всех основных штаммов COVID-19 Эстонские ученые из компании Icosagen создали спрей для носа BioBlock, который защищает от всех основных штаммов коронавируса, в том числе «дельты».
Здоровье
2 августа 2021 г. 02:29
Ученые создали спрей для носа от всех основных штаммов COVID-19

Эстонские ученые из компании Icosagen создали спрей для носа BioBlock, который защищает от всех основных штаммов коронавируса, в том числе "дельты".

Как передает Report, об этом сообщает rus.postimees.

"Лабораторные исследования к настоящему моменту подтвердили, что разработанный назальный спрей одинаково хорошо защищает от всех штаммов коронавируса, по мнению Всемирной организации здравоохранения, вызывающих наибольшее беспокойство", - цитирует издание слова научного директора компании Марта Устава-младшего.

Отмечается, что производство спрея было согласовано с департаментом лекарственных средств и с департаментом здоровья, технология продукта запатентована.

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Версия на азербайджанском языке Alimlər COVID-19-un bütün əsas ştamları üçün sprey yaradıblar

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