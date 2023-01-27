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Ученые создали новое соединение, способное убивать устойчивые к антибиотикам бактерии

Ученые создали новое соединение, способное убивать устойчивые к антибиотикам бактерии Израильские ученые синтезировали новое вещество, способное убивать устойчивые к антибиотикам бактерии.
Здоровье
27 января 2023 г. 04:39
Ученые создали новое соединение, способное убивать устойчивые к антибиотикам бактерии

Израильские ученые синтезировали новое вещество, способное убивать устойчивые к антибиотикам бактерии.

Как передает Report, об этом сообщает Университет Бен-Гуриона в Негеве.

Бактерии, устойчивые к антибиотикам, вызывают все большую озабоченность, поскольку делают неэффективной традиционную противомикробную терапию. Без нее лечение ран и ряда инфекционных заболеваний становится проблематичным и может привести к осложнениям.

Шошана Арад и его коллеги создали новое соединение металла и полисахарида. Оказалось, что оно хорошо работает против бактерий и как минимум одного вида грибков (Candida albicans). Это происходит из-за длинных и плотных шипов на поверхности молекул, которые пробивают отверстия в клеточной мембране и убивают бактерии и грибки.

"Полисахарид — это углевод со связанными молекулами сахара и, добавив к нему медь, мы смогли создать новое эффективное противомикробное вещество", — говорят исследователи.

Полисахаридное соединение было получено из морской красной микроводоросли Porphyridium sp, таким образом, серийное производство будет происходить на основе экологически чистого сырья.

Авторы изобретения уже подали заявку на патент в связи с потенциальной высокой востребованностью этой технологии.

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