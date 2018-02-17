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    Ученые создали нанороботов из ДНК, способных бороться с раковыми клетками

    Такие врачи доставляют в раковые клетки лекарства, вызывающее замедление развития опухолей

    Баку. 17 февраля. REPORT.AZ/ Ученые из Китая и США создали нанороботов из ДНК, способных бороться с раковыми клетками путем доставки к ним лекарства, вызывающего замедление развития опухолей.

    Как передает Report со ссылкой на Рен Тв, об этом сообщает "Ридус".

    При этом на весь процесс у таких "врачей" уходит менее суток.

    Подобные роботы представляют собой невидимые человеческим глазом инструменты, которые способны следовать к четко заданной цели - определенным клеткам и уже в них выполнять поставленную задачу.

    В итоге в опухоли возникают тромбы, уничтожающие ее изнутри.

    Отмечается, что опасности для здоровых тканей такие "устройства" не представляют.

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