Ученые создали чип для раннего обнаружения сердечного приступа

Американские ученые из Университета Джона Хопкинса разработали электронный тест, выявляющий сердечный приступ за несколько минут по анализу крови.

Американские ученые из Университета Джона Хопкинса разработали электронный тест, выявляющий сердечный приступ за несколько минут по анализу крови.

Как передает Report, исследование опубликовано в научном журнале Advanced Science (AdvSci).

Людям с подозрением на сердечный приступ обычно назначают ряд тестов для подтверждения диагноза. Этот процесс начинается с электрокардиограммы для измерения активности сердца на протяжении пяти минут. Затем проводится анализ крови для выявления признаков сердечного приступа, причем лабораторная работа может занять не менее часа и часто ее приходится повторять.

Изобретение ученых основано представляет собой микрочип с наноструктурированной поверхностью, на которую наносится проба крови.

Эта "метаповерхность" усиливает электрические и магнитные сигналы во время анализа Рамановской спектроскопии, делая биомаркеры сердечного приступа видимыми за секунды, даже в сверхнизких концентрациях.

По данным исследователей, созданный ими метод дает результаты за пять-семь минут, обеспечивая более высокую точность по сравнению с существующими методами.

Специалисты отметили, что тест подходит для домашнего использования и применения сотрудниками экстренных служб. Ученые считают, что разработанный ими метод можно адаптировать для обнаружения рака и инфекционных заболеваний.