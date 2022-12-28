Ученые создали анализ крови, выявляющий болезнь Альцгеймера с 85% вероятностью

Молекулярные биологи разработали первый тест крови, позволяющий с очень высокой долей вероятности, превышающей 85%, выявлять следы развития болезни Альцгеймера без использования функциональной диагностики и забора проб спинномозговой жидкости.

Молекулярные биологи разработали первый тест крови, позволяющий с очень высокой долей вероятности, превышающей 85%, выявлять следы развития болезни Альцгеймера без использования функциональной диагностики и забора проб спинномозговой жидкости.

Как передает Report, об этом сообщила пресс-служба американского университета Питтсбурга.

Этот подход упростит и удешевит диагностику деменции.

"На настоящий момент диагностика болезни Альцгеймера требует использования систем магнитно-резонансной томографии и прочих форм функциональной диагностики. Все они отличаются высокой стоимостью и требуют много времени для своей работы, из-за чего многие пациенты, в том числе и в США, не имеют доступа к данным технологиям. Мы создали дешевую и доступную альтернативу", - заявил доцент университет Питтсбурга (США) Томас Карикари, чьи слова приводит пресс-служба вуза.

По текущим оценкам Всемирной организации здравоохранения, болезнь Альцгеймера и прочие формы старческого слабоумия поражают сегодня примерно 50 млн людей по всей Земле, а к 2030 году их число может вырасти до отметки в 75 млн. Наряду с инфарктами и инсультами подобные проблемы давно стали одной из главных причин смерти людей в странах первого мира.

Карикари и его коллеги разработали новый подход, позволяющий выявлять болезнь Альцгеймера с очень высокой долей вероятности по присутствию в пробах крови обрывков неправильно свернутых молекул тау-белка. Он представляет собой одну из двух важнейших токсичных молекул, которые, предположительно, больше всего способствуют развитию деменции и других проявлений болезни Альцгеймера.