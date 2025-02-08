Ученые: Социальные сети усиливают одиночество

Американские ученые из Университета Бэйлора пришли к парадоксальным выводам: чем больше времени люди проводят в социальных сетях, тем сильнее чувствуют себя одинокими.

Американские ученые из Университета Бэйлора пришли к парадоксальным выводам: чем больше времени люди проводят в социальных сетях, тем сильнее чувствуют себя одинокими.

Как передает Report , исследование опубликовано в научном журнале Personality and Social Psychology Bulletin (PSPB).

Команда проанализировала данные около 7 тыс. взрослых жителей Нидерландов за девять лет, чтобы понять, как цифровые привычки влияют на благополучие.

Результаты показали, что как пассивное (просмотр ленты без взаимодействия), так и активное использование соцсетей (публикации и общение) связаны с усилением чувства одиночества.

Специалисты предполагают, что онлайн-взаимодействия не способны заменить живое общение, необходимое для удовлетворения социальных потребностей.

"Социальные сети предлагают доступ к онлайн-сообществам, но их использование - активное или пассивное - не уменьшает одиночество, а может даже усиливать его", - отметил автор научной работы, профессор Джеймс Робертс.

Ученые также обнаружили двустороннюю связь: одинокие люди чаще обращаются к соцсетям, но это лишь усугубляет их состояние.

Исследование подчеркивает важность личного общения для психического здоровья и необходимость дальнейшего изучения влияния цифровых привычек. Эти данные могут помочь в разработке рекомендаций для более здорового использования социальных сетей.