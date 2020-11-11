Ученые смогли получить эффективное вещество для борьбы с COVID-19

Специалисты Медицинской школы Университета Питтсбурга в США смогли выделить из организма лам сильнодействующие фрагменты антител к коронавирусу

Специалисты Медицинской школы Университета Питтсбурга в США смогли выделить из организма лам сильнодействующие фрагменты антител к коронавирусу. Как передает Report, об этом пишет журнал Science .

В основу работы положено исследование реакции ламы на введенный ей белок-"шип" вируса SARS-CoV-2. Ученые выявили, что спустя два месяца с начала внедрения вируса в организм ламы, ее иммунная система стала вырабатывать зрелые нанотела против SARS-CoV-2.

Далее ученые идентифицировали нанотела, которые сильнее всего связываются с SARS-CoV-2. Они более эффективны, чем другие антитела лам.

Антитела лам, называемые "нанотелами", значительно меньше человеческих и лучше нейтрализуют коронавирус. Помимо этого, они характеризуются стабильностью. В перспективе с их помощью можно создать препараты для лечения COVID-19.

31 декабря 2019 года китайские власти заявили о вспышке новой болезни в городе Ухань. Возбудителем заболевания является новый тип коронавируса, которому присвоено официальное название COVID-2019.

Всемирная организация здравоохранения (ВОЗ) объявила пандемию нового вида коронавируса в мире.